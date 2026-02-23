ردا على مستشار البيت الأبيض.. السودان يرفض أي مقترحات لاتراعي مصالح البلاد

أصدرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم "الاثنين" بيانا حول التصريحات التي أدلَى بها مسعد بولس مستشار الشؤون الإفريقية والشرق الأوسط بالبيت الأبيض، بشأن مقترحات قدمها لقيادة البلاد بشأن قضايا الحرب والسلام في السودان.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، إنها تابعت تصريحات بولس، بشأن مقترحات قدمها لقيادة البلاد بشأن قضايا الحرب والسلام في السودان.

وأوضحت الخارجية السودانية، أن طرح أو تقديم أي مقترحات لا يعني بالضرورة قبولها أو الموافقة عليها من قبل الحكومة السودانية.

وأشارت إلى أن الحكومة السودانية تؤكد أن أي مقترحات بشأن إنهاء الحرب وتحقيق السلام يجب أن تراعّي فيها المصلحة العليا للبلاد، والأمن الوطني السوداني، والسيادة الوطنية الكاملة ووحدة أراضي السودان ووحدة مؤسساته وسلامته الإقليمية.

وأكدت ان أي مقترحات لا تراعي مصالح البلاد العليا لن تحظى بموافقة الحكومة وبالتالي لن تجد طريقها للتنفيذ، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وأضافت أن السودان دولةٌ ذات سيادة ويتخذ مواقفه وقرارته بناءً على مصالحه الوطنية العليا، والحكومة إذ تأخذ علماً بمقترحات وتصورات الأصدقاء والشركاء، فإنها لن تقبل بأي حال من الأحوال التدخل فى شؤونها الداخلية أو محاولات فرض تصوراتٍ ومقترحاتٍ تتعارض مع المصالح الوطنية العليا ولا تحترم سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه والحقوق العادلة لأهله.