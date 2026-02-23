400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين 23 فبراير 2026.

سعر الذهب عيار 21

قفز سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا ورواجًا في السوق – إلى نحو 7000 جنيه للبيع و6930 جنيهًا للشراء، دون إضافة المصنعية، بعد زيادة فورية تُقدّر بنحو 35 جنيهًا مقارنة ببداية التعاملات.

ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء داخل الأسواق، رغم الارتفاعات المتلاحقة التي يشهدها المعدن النفيس خلال الأيام الأخيرة.

عيار 21 يقفز 400 جنيه في 5 أيام

اللافت في المشهد الحالي أن عيار 21 ارتفع بنحو 400 جنيه مقارنة بسعره قبل خمسة أيام فقط، ما يعكس موجة صعود قوية ومدعومة بعدة عوامل داخلية وخارجية، في مقدمتها تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، واستمرار تداول الأوقية عالميًا عند مستويات مرتفعة.

هذا الارتفاع السريع أعاد حالة الترقب إلى السوق، خاصة مع تساؤلات المتعاملين حول ما إذا كانت الأسعار ستواصل الصعود أم تشهد موجة تصحيح خلال الأيام المقبلة.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وجاءت الأسعار المعلنة في السوق على النحو التالي:

عيار 24: 8000 جنيه للبيع، و7920 جنيهًا للشراء.

8000 جنيه للبيع، و7920 جنيهًا للشراء. عيار 22: 7335 جنيهًا للبيع، و7260 جنيهًا للشراء.

7335 جنيهًا للبيع، و7260 جنيهًا للشراء. عيار 21: 7000 جنيه للبيع، و6930 جنيهًا للشراء.

7000 جنيه للبيع، و6930 جنيهًا للشراء. عيار 18: 6000 جنيه للبيع، و5940 جنيهًا للشراء.

6000 جنيه للبيع، و5940 جنيهًا للشراء. عيار 14: 4665 جنيهًا للبيع، و4620 جنيهًا للشراء.

4665 جنيهًا للبيع، و4620 جنيهًا للشراء. عيار 12: 4000 جنيه للبيع، و3960 جنيهًا للشراء.

4000 جنيه للبيع، و3960 جنيهًا للشراء. الأونصة محليًا: 248830 جنيهًا للبيع، و246340 جنيهًا للشراء.

248830 جنيهًا للبيع، و246340 جنيهًا للشراء. الجنيه الذهب: 56000 جنيه للبيع، و55440 جنيهًا للشراء.

56000 جنيه للبيع، و55440 جنيهًا للشراء. الأونصة عالميًا: 5198.86 دولار.

العوامل المؤثرة في الأسعار

وجاء هذا الارتفاع بالتوازي مع استقرار نسبي في سعر الأوقية عالميًا عند مستويات مرتفعة، بالتزامن مع عطلة التداولات الأسبوعية، ما حدّ من حدوث تحركات حادة في الأسعار صعودًا أو هبوطًا على المستوى العالمي.

في المقابل، يواصل صعود الدولار أمام الجنيه تقديم دعم مباشر لأسعار الذهب، إذ يُعد سعر الصرف من أبرز العوامل المؤثرة في تسعير المعدن النفيس داخل السوق، إلى جانب حركة الأوقية عالميًا وحجم العرض والطلب.

كما تلعب التوقعات الاقتصادية العالمية، ومخاوف التضخم، والتوترات الجيوسياسية دورًا غير مباشر في دعم الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، وهو ما ينعكس سريعًا على السوق.