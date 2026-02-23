قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقيادة رجل أعمال إسرائيلي .. مجلس السلام يبحث استخدام عملة مستقرة لقطاع غزة
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026
أجواء رومانسية تجمع لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف بعد تصريحاتهما الأخيرة
أول تعليق من رامز جلال علي حلقته مع زيزو
بالطبل والمزمار البلدي.. ريهام سعيد تفاجئ عروسة بجهاز كامل للزواج
صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان | بث مباشر
زيزو يكسر محتوى وديكورات رامز ليفل الوحش
هل يتم تقديم الساعة قبل العيد؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أيهما أفضل بن رمضان أم إمام عاشور؟ رامز جلال يضع زيزو في مأزق
بعد حلقة رامز جلال ليفل الوحش.. زيزو يتصدر التريند
يضم قيادات ثورتى 25 يناير و30 يونيو .. رئيس الوفد يُصدر قرارًا بتأسيس هيئة جيل المستقبل
سعر الدولار اليوم في البنوك 23-2-2026.. آخر تحديث
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين 23 فبراير 2026.

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

سعر الذهب عيار 21 

 قفز سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا ورواجًا في السوق – إلى نحو 7000 جنيه للبيع و6930 جنيهًا للشراء، دون إضافة المصنعية، بعد زيادة فورية تُقدّر بنحو 35 جنيهًا مقارنة ببداية التعاملات.

ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء داخل الأسواق، رغم الارتفاعات المتلاحقة التي يشهدها المعدن النفيس خلال الأيام الأخيرة.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

عيار 21 يقفز 400 جنيه في 5 أيام

اللافت في المشهد الحالي أن عيار 21 ارتفع بنحو 400 جنيه مقارنة بسعره قبل خمسة أيام فقط، ما يعكس موجة صعود قوية ومدعومة بعدة عوامل داخلية وخارجية، في مقدمتها تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، واستمرار تداول الأوقية عالميًا عند مستويات مرتفعة.

هذا الارتفاع السريع أعاد حالة الترقب إلى السوق، خاصة مع تساؤلات المتعاملين حول ما إذا كانت الأسعار ستواصل الصعود أم تشهد موجة تصحيح خلال الأيام المقبلة.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وجاءت الأسعار المعلنة في السوق على النحو التالي:

  • عيار 24: 8000 جنيه للبيع، و7920 جنيهًا للشراء.
  • عيار 22: 7335 جنيهًا للبيع، و7260 جنيهًا للشراء.
  • عيار 21: 7000 جنيه للبيع، و6930 جنيهًا للشراء.
  • عيار 18: 6000 جنيه للبيع، و5940 جنيهًا للشراء.
  • عيار 14: 4665 جنيهًا للبيع، و4620 جنيهًا للشراء.
  • عيار 12: 4000 جنيه للبيع، و3960 جنيهًا للشراء.
  • الأونصة محليًا: 248830 جنيهًا للبيع، و246340 جنيهًا للشراء.
  • الجنيه الذهب: 56000 جنيه للبيع، و55440 جنيهًا للشراء.
  • الأونصة عالميًا: 5198.86 دولار.

العوامل المؤثرة في الأسعار

وجاء هذا الارتفاع بالتوازي مع استقرار نسبي في سعر الأوقية عالميًا عند مستويات مرتفعة، بالتزامن مع عطلة التداولات الأسبوعية، ما حدّ من حدوث تحركات حادة في الأسعار صعودًا أو هبوطًا على المستوى العالمي.

في المقابل، يواصل صعود الدولار أمام الجنيه تقديم دعم مباشر لأسعار الذهب، إذ يُعد سعر الصرف من أبرز العوامل المؤثرة في تسعير المعدن النفيس داخل السوق، إلى جانب حركة الأوقية عالميًا وحجم العرض والطلب.

كما تلعب التوقعات الاقتصادية العالمية، ومخاوف التضخم، والتوترات الجيوسياسية دورًا غير مباشر في دعم الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، وهو ما ينعكس سريعًا على السوق.

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر سعر الذهب عيار 21 عيار 21 أسعار الذهب في مصر اليوم سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

ترشيحاتنا

الجمارك

4.242 مليون جنيه حصيلة الجمارك من بيع سيارات وبضائع بالمزاد العلني

سعر الذهب في مصر

اسعار الذهب الان.. عيار 21 مفاجأة

جانب من الاجتماع

وزيرة الإسكان تعقد اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع "حدائق تلال الفسطاط"

بالصور

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة
طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة
طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة

احترس.. علامات تكشف انسداد الشريان التاجي.. وهؤلاء الأكثر عرضة

القلب
القلب
القلب

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد