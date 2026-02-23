قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من أول تريقة رامز جلال إلى تصدره الترند.. تفاصيل حلقة زيزو في ليفل الوحش
أسعار ومواصفات ميتسوبيشي ASX موديل 2026 في السوق السعودي
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 6.. الخوف والرعب ينتابان الإرهابي محمود عزت
مفتي الجمهورية: نواجه فوضى الفتاوى ولنا السبق في استخدام الذكاء الاصطناعي | خاص
بحضور 4 وزراء| تشريع استخدام الأطفال للتكنولوجيا أمام البرلمان غدا.. وهذه أبرز المقترحات المعروضة
الحرب أفضل من التنازل.. قادة إيران يرفضون الرضوخ لشروط ترامب
ركعا سُجدا.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان
القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي
تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة فى الدوري المصري
إيران تستعد للحرب.. المرشد يسلم لاريجاني زمام الأمور في طهران ويهمش بزشكيان
اكتساح للأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة قبل مباراة الليلة بالدوري
مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية
برلمان

تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.. رسوم جديدة على التراخيص في المجال الطبي

مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

شهد مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، إعادة تنظيم الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات، مع تخصيص بنود واضحة للأنشطة المرتبطة بالمجال الطبي، بما يشمل حيازة وتداول المصادر الإشعاعية، والموافقات على النقل، إضافة إلى التراخيص الشخصية للعاملين.

حد أقصى 50 ألف جنيه لترخيص المواد المشعة في المجال الطبي

نصت التعديلات، التي أقرتها لجنة الطاقة بمجلس النواب نهائيا، على أن يكون الحد الأقصى لرسم ترخيص حيازة أو تداول المواد النووية أو المصادر الإشعاعية مائة ألف جنيه سنويًا، بينما خُصص للمجال الطبي حد أقصى أقل يبلغ 50 ألف جنيه سنويًا، في خطوة تستهدف مراعاة طبيعة الاستخدامات الطبية للمصادر الإشعاعية، خاصة في مراكز الأشعة والعلاج الإشعاعي والطب النووي.

1000 جنيه كحد أقصى لموافقة نقل المواد المشعة طبيًا

وفيما يتعلق بالموافقات على نقل المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية، حدد المشروع الحد الأقصى لرسم الموافقة بخمسة آلاف جنيه، بينما خُفض في المجال الطبي إلى ألف جنيه فقط، بما يسهم في تسهيل إجراءات نقل النظائر والمصادر المستخدمة في التشخيص والعلاج داخل المؤسسات الطبية.

5 آلاف جنيه للتراخيص الشخصية للأطباء والفنيين

كما حددت التعديلات الحد الأقصى لرسم التراخيص الشخصية للأفراد العاملين في الأنشطة الإشعاعية بخمسة عشر ألف جنيه سنويًا، على أن يكون الحد الأقصى في المجال الطبي خمسة آلاف جنيه سنويًا، وهو ما ينطبق على الأطباء وأخصائيي الأشعة والعاملين في وحدات العلاج الإشعاعي والطب النووي.

موافقات الإفراج الجمركي والاستيراد

وأبقى المشروع على اشتراط الحصول على موافقة الهيئة المختصة قبل استيراد أو الإفراج الجمركي أو تصدير أو نقل أي مواد مشعة أو مصادر إشعاعية، مع استثناء أجهزة الأشعة السينية المخصصة للاستخدام الطبي من هذا الحظر، بما يعكس خصوصية القطاع الصحي واحتياجاته.

تنظيم مالي يعزز الرقابة دون الإخلال بالخدمة الصحية

وتأتي هذه الرسوم ضمن إعادة هيكلة شاملة لمنظومة التراخيص، حيث أكدت التعديلات أن الرسوم والمصروفات الإدارية تؤدى عند تقديم طلب الترخيص أو الإذن أو الموافقة أو التجديد، وفقًا للأدوات القانونية المقررة، مع منح رئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد أنواع التراخيص وفئات الرسوم بقرار لاحق.

بالصور

أكلات رمضانية لمرضى السكر.. استشاري باطنة توضح الوجبات الآمنة وكيفية تنظيم الكربوهيدرات

أورمان الشرقية توزع 700 بطانية و60 لحافاً للأسر الأولى بالرعاية بمركز الحسينية وصان الحجر

يارا السكري تلفت الأنظار بمواجهة حادة مع درة.. وكيمياء خاصة تجمعها بالعوضى في علي كلاي

مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية

