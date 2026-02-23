برلمانية تشيد بحملة تنشيط السياحة وتؤكد: تعكس روح وهوية الدولة المصرية

أشادت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، بإطلاق وزارة السياحة والآثار لحملة «رمضان في مصر حكاية» للترويج للمقصد السياحي المصري في السوق العربي، مؤكدة أن الحملة تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية تجمع بين العمق الحضاري والروحانية والأجواء الاحتفالية الفريدة خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الأجواء الرمضانية في مصر تحمل طابعًا مميزًا لا يتكرر في أي دولة أخرى، بداية من روحانيات المساجد التاريخية، مرورًا بالحركة الثقافية والفنية، وصولًا إلى أجواء الشوارع والخيام الرمضانية التي تعكس دفء المجتمع المصري وأصالته.

توظيف المنصات الرقمية العالمية

وأضافت أن توظيف المنصات الرقمية العالمية ومواقع الحجز الكبرى، إلى جانب الاستعانة بالمؤثرين وصناع المحتوى، يعكس تطور أدوات التسويق السياحي المصري ومواكبته للتحولات الرقمية العالمية، مشيرة إلى أن التركيز على السوق العربي خطوة ذكية في ظل الإقبال الكبير على مصر كوجهة مفضلة خلال عطلات الأعياد.

وأكدت عضو مجلس النواب أن السياحة تمثل أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، وأن الحملات الترويجية المتخصصة تسهم في زيادة معدلات الإشغال الفندقي وتنشيط الحركة السياحية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن مصر تمتلك مقومات سياحية استثنائية، وأن مثل هذه الحملات تعزز الصورة الذهنية الإيجابية عن المقصد المصري، وتؤكد أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو تعظيم الاستفادة من قوتها الناعمة وتراثها الحضاري.