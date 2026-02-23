رمضان في مصر حكاية.. السياحة والآثار تطلق حملة ترويجية للمقصد المصري

أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حملة ترويجية بعنوان "رمضان في مصر حكاية" للترويج للمقصد السياحي المصري خلال شهر رمضان وعيد الفطر في السوق العربي.

رمضان في مصر حكاية

وأوضح الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة أن هذه الحملة تهدف إلى إلقاء الضوء على الأجواء الرمضانية التي تنفرد بها مصر بدءاً من روحانيات المساجد التاريخية نهاراً وصولاً إلى بهجة الشوارع والخيام الرمضانية والفعاليات الثقافية الحيوية ليلاً، لافتاً إلى أن الحملة تستهدف السوق العربي، الذي يعتبر مصر الوجهة السياحة المفضلة لقضاء عطلات عيد الفطر كما تخاطب شرائح من السائحين الأجانب الباحثين عن العمق التاريخي والثقافي وتجارب الشارع المصري.

وأشارت سوزان مصطفي رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة إلى أنه تم إطلاق هذه الحملة الترويجية عبر العديد من المنصات الرقمية المتخصصة في البحث والحجوزات من بينها منصات "Expedia، Wego، TripAdvisor" بهدف تعزيز تواجد المقصد المصري في كافة مراحل رحلة البحث والحجز التي يقوم بها السائح، مما يساهم في زيادة معدلات التفاعل مع المنصات الترويجية للهيئة وزيادة معدلات الحجوزات الفعلية عبر الإنترنت.

وأضافت أن الحملة تعتمد على الانتشار المكثف عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركات ميتا وجوجل وتيك توك؛ فضلاً عن التعاون مع مجموعة كبيرة من المؤثرين وصناع المحتوى الرقمي المتخصصين في تجارب السفر؛ بالإضافة إلى تنفيذ حملات إعلانية موجهة عبر كبرى وسائل الإعلام والقنوات التلفزيون العربية؛ بما يضمن تحقيق الانتشار الواسع في الأسواق الستهدفة وتحقيق الهدف المرجو من الحملة.

