التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين
موعد أذان المغرب اليوم .. لا تنسى دعاء الإفطار المأثور
الوزراء : مصر بقائمة أكبر أسواق الطاقة الشمسية في أفريقيا بإضافة 500 ميجاوات
مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق
الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي.. وخوف من تطهير عرقي في القطاع والضفة
تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه كردستان العراق
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 180 ألف سلة غذائية ومستلزمة شتوية عبر «زاد العزة» 144
طلب إحاطة بشأن تخريج دفعة من طب فاقوس دون مستشفى جامعي
جوتيريش: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة.. وسيادة القانون تهان أمام أعين العالم
بلومبرج: إسرائيل في مأزق بسبب سعر الفائدة وانقسام حاد وسط تصاعد التوتر الإقليمي
إنتظام الدراسة بالمدارس وجولات مفاجئة لمسئولي الإدارات التعليمية لمتابعة نسب الحضور|صور
أخبار البلد

رمضان في مصر حكاية.. السياحة والآثار تطلق حملة ترويجية للمقصد المصري

رمضان في مصر حكاية
رمضان في مصر حكاية
محمد الاسكندرانى

أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حملة ترويجية بعنوان "رمضان في مصر حكاية" للترويج للمقصد السياحي المصري خلال شهر رمضان وعيد الفطر في السوق العربي.

رمضان في مصر حكاية

وأوضح الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة أن هذه الحملة تهدف إلى إلقاء الضوء على الأجواء الرمضانية التي تنفرد بها مصر بدءاً من روحانيات المساجد التاريخية نهاراً وصولاً إلى بهجة الشوارع والخيام الرمضانية والفعاليات الثقافية الحيوية ليلاً، لافتاً إلى أن الحملة تستهدف السوق العربي، الذي يعتبر مصر الوجهة السياحة المفضلة لقضاء عطلات عيد الفطر  كما تخاطب شرائح من السائحين الأجانب الباحثين عن العمق التاريخي والثقافي وتجارب الشارع المصري.

وأشارت سوزان مصطفي رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة إلى أنه تم إطلاق هذه الحملة الترويجية عبر العديد من المنصات الرقمية المتخصصة في البحث والحجوزات من بينها منصات "Expedia، Wego، TripAdvisor"  بهدف تعزيز تواجد المقصد المصري في كافة مراحل رحلة البحث والحجز التي يقوم بها السائح، مما يساهم في زيادة معدلات التفاعل مع المنصات الترويجية للهيئة وزيادة معدلات الحجوزات الفعلية عبر الإنترنت.

وأضافت أن الحملة تعتمد على الانتشار المكثف عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركات ميتا وجوجل وتيك توك؛ فضلاً عن التعاون مع مجموعة كبيرة من المؤثرين وصناع المحتوى الرقمي المتخصصين في تجارب السفر؛ بالإضافة إلى تنفيذ حملات إعلانية موجهة عبر كبرى وسائل الإعلام والقنوات التلفزيون العربية؛ بما يضمن تحقيق الانتشار الواسع في الأسواق الستهدفة وتحقيق الهدف المرجو من الحملة.

رمضان في مصر حكاية وزير السياحة والآثار وزارة السياحة والآثار مصر سياحة

