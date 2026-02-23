قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النقل : التوسع في تصنيع مكونات قطع غيار قطارات السكة الحديد
كيف برأ القرآن السيدة عائشة من الافتراء في حادثة الإفك؟.. دينا أبو الخير توضح
مصر تواصل استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل العودة إلى غزة
مدبولي يشهد إطلاق مبادرة أبواب الخير.. غدا
شعبة النقل الدولي: 600 مليون دولار استثمارات بمحطة «تحيا مصر 1» تعزز تنافسية ميناء دمياط
بسبب 35 ألف أسرة | طلب برلماني عاجل بوقف رواتب مسئولين بوزارة الزراعة
صراع النقاط الأخيرة.. مباريات الحسم تحدد مصير صدارة الدوري قبل انطلاق الدور الثاني.. تعرف عليها بالكامل
دعاء اليوم الخامس من رمضان لانشراح الصدر وتيسير الأمور
الأوكازيون الشتوي 2026.. إزاي تبلغ عن التخفيضات الوهمية؟
هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
محافظ البنك المركزي يلتقي وزير التعليم العالي لبحث التعاون المشترك
سقوط أمطار في المنوفية والدفع بسيارات لرفع تجمعات المياه.. صور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
موعد أذان المغرب اليوم .. لا تنسى دعاء الإفطار المأثور

موعد أذان المغرب اليوم
موعد أذان المغرب اليوم
عبد الرحمن محمد

موعد أذان المغرب اليوم.. مع انطلاق ساعات الصيام في خامس أيام شهر رمضان 2026، يتصدر البحث عن موعد أذان المغرب اليوم الاثنين، الموافق 23 فبراير 2026، اهتمامات ملايين الصائمين في كافة ربوع مصر.

وتكشف البيانات الرسمية عن تباين طفيف في توقيتات الإفطار بين المحافظات نظراً للموقع الجغرافي، حيث يترقب المسلمون لحظة رفع الأذان لإعلان انتهاء صيام اليوم الخامس وبدء تناول وجبة الإفطار.

قائمة مواعيد أذان المغرب حسب المدن والمحافظات
تستعرض القائمة التالية مواعيد رفع الأذان في المدن المصرية حسب التوقيت المحلي:
* القاهرة: 5:50 مساءً.
* الجيزة: 5:51 مساءً.
* القليوبية: 5:50 مساءً.
* الإسكندرية: 5:54 مساءً.
* طنطا: 5:50 مساءً.
* المنصورة: 5:48 مساءً.
* الزقازيق: 5:48 مساءً.
* أسيوط: 5:52 مساءً.
* بني سويف: 5:51 مساءً.
* قنا: 5:47 مساءً.
* الأقصر: 5:48 مساءً.
* أسوان: 5:48 مساءً.
* الغردقة: 5:42 مساءً.
* شرم الشيخ: 5:39 مساءً.
* الإسماعيلية: 5:45 مساءً.
* السويس: 5:45 مساءً.
* بورسعيد: 5:44 مساءً.
* كفر الشيخ: 5:50 مساءً.
* المحلة الكبرى: 5:50 مساءً.
* العلمين: 5:58 مساءً.
* واحة سيوة: 6:13 مساءً.


دعاء الإفطار المأثور
وعند سماع صوت الحق معلناً موعد الإفطار، يُسن للصائم أن يردد دعاء النبي ﷺ عند فطره:
"ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ"

اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال وصياماً مقبولاً وإفطاراً شهياً.

دعاء خامس يوم رمضان يجبر بخاطرك

يا رب إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وضعفي وهوني على الناس يا رب يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين.

( اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس ، أرحم الراحمين ، أنت أرحم الراحمين ، إلى من تكلني ، إلى عدو يتجهمني ، أو إلى قريب ملكته أمري ، إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي ، غير أن عافيتك أوسع لي ، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، أن تنزل بي غضبك ، أو تحل علي سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك).

"اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ".

موعد أذان المغرب اليوم موعد المغرب اذان المغرب موعد الإفطار اليوم مواقيت الصلاة المغرب اليوم

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطرة اليوم

الاهلي

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

حمزه عبد الكريم

بعد عودته للقاهرة.. بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء رحلته مع برشلونة

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كريم بنزيما

بنزيما يرد على انتقادات كلاسيكو الهلال والاتحاد: الكلام في النهاية

كريستيانو رونالدو

حارس النصر: عندما يسمع كريستيانو الأذان يطلب من المدرب أن يوقف التمرين وصام فى رمضان

الزمالك

هل ينجح الزمالك في تعديل المسار رغم الأزمات؟

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

