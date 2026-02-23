موعد أذان المغرب اليوم .. لا تنسى دعاء الإفطار المأثور

موعد أذان المغرب اليوم.. مع انطلاق ساعات الصيام في خامس أيام شهر رمضان 2026، يتصدر البحث عن موعد أذان المغرب اليوم الاثنين، الموافق 23 فبراير 2026، اهتمامات ملايين الصائمين في كافة ربوع مصر.

وتكشف البيانات الرسمية عن تباين طفيف في توقيتات الإفطار بين المحافظات نظراً للموقع الجغرافي، حيث يترقب المسلمون لحظة رفع الأذان لإعلان انتهاء صيام اليوم الخامس وبدء تناول وجبة الإفطار.

قائمة مواعيد أذان المغرب حسب المدن والمحافظات

تستعرض القائمة التالية مواعيد رفع الأذان في المدن المصرية حسب التوقيت المحلي:

* القاهرة: 5:50 مساءً.

* الجيزة: 5:51 مساءً.

* القليوبية: 5:50 مساءً.

* الإسكندرية: 5:54 مساءً.

* طنطا: 5:50 مساءً.

* المنصورة: 5:48 مساءً.

* الزقازيق: 5:48 مساءً.

* أسيوط: 5:52 مساءً.

* بني سويف: 5:51 مساءً.

* قنا: 5:47 مساءً.

* الأقصر: 5:48 مساءً.

* أسوان: 5:48 مساءً.

* الغردقة: 5:42 مساءً.

* شرم الشيخ: 5:39 مساءً.

* الإسماعيلية: 5:45 مساءً.

* السويس: 5:45 مساءً.

* بورسعيد: 5:44 مساءً.

* كفر الشيخ: 5:50 مساءً.

* المحلة الكبرى: 5:50 مساءً.

* العلمين: 5:58 مساءً.

* واحة سيوة: 6:13 مساءً.



دعاء الإفطار المأثور

وعند سماع صوت الحق معلناً موعد الإفطار، يُسن للصائم أن يردد دعاء النبي ﷺ عند فطره:

"ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ"

اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال وصياماً مقبولاً وإفطاراً شهياً.

دعاء خامس يوم رمضان يجبر بخاطرك

يا رب إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وضعفي وهوني على الناس يا رب يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين.

( اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس ، أرحم الراحمين ، أنت أرحم الراحمين ، إلى من تكلني ، إلى عدو يتجهمني ، أو إلى قريب ملكته أمري ، إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي ، غير أن عافيتك أوسع لي ، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، أن تنزل بي غضبك ، أو تحل علي سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك).

"اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ".