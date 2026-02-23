قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

حدث في 5 رمضان .. زواج النبي ﷺ من أم المساكين.. سجود المشركين خلف الرسول.. وتسليم مدينة العرائش

حدث في 5 رمضان
عبد الرحمن محمد

حدث في 5 رمضان.. لم يكن شهر رمضان المبارك عبر العصور مجرد شهر للعبادة والسكينة فحسب، بل كان سجلاً حافلاً بالتحولات الكبرى والأحداث التي غيرت مجرى التاريخ. 

وفي الخامس من رمضان، تزدحم الذاكرة الإسلامية والإنسانية بمواقف تباينت بين الانتصارات العسكرية، والزيجات المباركة، والتحولات السياسية، وحتى المآسي التي تركت ندوباً في قلب الأمة. نستعرض في هذا التقرير جولة بين دفتي التاريخ لنستقرئ ما حمله هذا اليوم من أحداث في سنوات خلت.
أبرز الأحداث الاجتماعية والدينية
-  زواج الرسول ﷺ من "أم المساكين" (4 هـ):
  شهد هذا اليوم اقتران النبي ﷺ بالسيدة زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، والتي لقبت بـ "أم المساكين" لشدة عطفها وإحسانها. 

كان هذا الزواج نموذجاً للتكافل والمواساة، ولم تلبث عنده إلا شهوراً قليلة حتى توفاها الله.
 

- سجود المشركين خلف النبي ﷺ (5 من البعثة)


  في واقعة مهيبة، قرأ النبي ﷺ سورة النجم في بيت الله الحرام، وعند بلوغه قوله تعالى: فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سجد ﷺ وسجد معه المسلمون، ولم يتمالك المشركون أنفسهم من هيبة القرآن فخروا ساجدين، وهي الواقعة التي ظن معها مهاجرو الحبشة أن مكة قد أسلمت.
التحركات العسكرية والفتوحات
- الاستعداد لغزوة الأحزاب (5 هـ):
  في مثل هذا اليوم، بدأت ملامح الصمود الإسلامي تتشكل لمواجهة تجمع القبائل (الأحزاب) حول المدينة المنورة، حيث بدأ المسلمون التحضير لواحدة من أخطر التحديات التي واجهت الدولة الناشئة.
- إعلان الحرب العثمانية على الإمبراطورية الرومانية (1073 هـ):
  بعد استقرار دام 56 عاماً، أعلنت الدولة العثمانية الحرب بسبب بناء الألمان قلعة على الحدود، مما أعاد رسم خارطة الصراعات في أوروبا آنذاك.
-  الاحتلال العثماني لمدينة تبريز (1336 هـ):
  تزامناً مع أواخر الحرب العالمية الأولى، استطاع الجيش العثماني دخول مدينة تبريز الإيرانية لتعزيز نفوذه في تلك المنطقة المضطربة.
 


-  مجزرة اللد (1367 هـ)
  من الجراح النازفة في هذا اليوم، قيام عصابات الكوماندوز الصهيونية بارتكاب مجزرة بشعة في مدينة اللد بفلسطين، ضمن "عملية داني"، مما أدى لاستشهاد المئات وتهجير السكان.
- معركة بئر الغبي في ليبيا (1342 هـ)
  سطر المجاهدون الليبيون ملحمة بطولية ضد القوات الإيطالية الغازية، مؤكدين على استمرار روح المقاومة رغم اختلال موازين القوى.
-  نشاط "الفلاقة" في تونس (1373 هـ):
  كثفت حركة المقاومة التونسية (الفلاقة) عملياتها ضد الاستعمار الفرنسي، مستلهمة روح التحرر من الانكسارات الفرنسية في مناطق أخرى من العالم.
تحولات سياسية
-  مبايعة علي بن موسى الرضا (201 هـ) 
  بايع الخليفة المأمون العباسي الإمام علي بن موسى الرضا بولاية العهد، في محاولة سياسية لتقريب البيت العلوي من السلطة العباسية وتوحيد صفوف الأمة.
- تسليم العرائش (1019 هـ)
  شهد هذا اليوم حدثاً مؤلماً في المغرب العربي، حيث سلم الشيخ المأمون مدينة العرائش لملك إسبانيا فيليب الثالث، مما أثار استياءً واسعاً آنذاك.

حدث في 5 رمضان التاريخ الإسلامي غزوة الأحزاب السيدة زينب مجزرة اللد الدولة العثمانية أم المساكين

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
