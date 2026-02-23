قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق
الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي.. وخوف من تطهير عرقي في القطاع والضفة
تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه كردستان العراق
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 180 ألف سلة غذائية ومستلزمة شتوية عبر «زاد العزة» 144
طلب إحاطة بشأن تخريج دفعة من طب فاقوس دون مستشفى جامعي
جوتيريش: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة.. وسيادة القانون تهان أمام أعين العالم
بلومبرج: إسرائيل في مأزق بسبب سعر الفائدة وانقسام حاد وسط تصاعد التوتر الإقليمي
إنتظام الدراسة بالمدارس وجولات مفاجئة لمسئولي الإدارات التعليمية لمتابعة نسب الحضور|صور
تفاصيل نشرة المرور خامس أيام رمضان في شوارع القاهرة والجيزة
المرشدين السياحيين: نحن أحرص الأشخاص حفاظا علي الأثر وما حدث بـ هرم أوناس خطأ فردي
وزير البترول: 2026 سيشهد حفر أكبر عدد من الآبار البحرية
وزير الرياضة يستقبل منتخب مصر للسلاح بعد تصدره بطولة أفريقيا بـ42 ميدالية

عبدالله هشام

استقبل وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، والكابتن طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح منتخب مصر للسلاح، وكان في مقدمة البعثة الكابتن أحمد سمير الميداني رئيس البعثة ونائب رئيس الاتحاد عقب الأداء المميز والنتائج الاستثنائية التي حققها أبطال مصر في بطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والشباب 2026 تحت 20 و17 و15 سنة، والتي أُقيمت في السنغال خلال الفترة من 16 وحتى 21 فبراير الجاري.

وأشاد الوزير بالمستوى الفني والروح القتالية التي ظهر بها لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني، مؤكدًا أن هذا الإنجاز الكبير يعكس حجم الدعم الذي توليه الدولة المصرية للرياضة والرياضيين، ويبرهن على قوة قاعدة الناشئين والشباب في لعبة السلاح، باعتبارها إحدى الألعاب التي تمتلك فيها مصر تاريخًا مميزًا وحضورًا قويًا على المستويين القاري والدولي.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن تصدر مصر للبطولة بهذا الفارق الكبير في عدد الميداليات يؤكد نجاح خطط الإعداد والتأهيل التي ينتهجها الاتحاد المصري للسلاح، متمنيًا استمرار التفوق ورفع راية مصر في مختلف المحافل الدولية خلال الفترة المقبلة.

وتمكن المنتخب الوطني من حصد 42 ميدالية متنوعة، بواقع 22 ميدالية ذهبية و9 ميداليات فضية و11 ميدالية برونزية، ليتصدر جدول الترتيب العام عن جدارة واستحقاق، في إنجاز يعكس الهيمنة المصرية على السلاح الأفريقي بمختلف مراحله السنية.

وزير الشباب والرياضة منتخب مصر للسلاح

