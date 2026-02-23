وزير الرياضة يستقبل منتخب مصر للسلاح بعد تصدره بطولة أفريقيا بـ42 ميدالية

استقبل وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، والكابتن طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح منتخب مصر للسلاح، وكان في مقدمة البعثة الكابتن أحمد سمير الميداني رئيس البعثة ونائب رئيس الاتحاد عقب الأداء المميز والنتائج الاستثنائية التي حققها أبطال مصر في بطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والشباب 2026 تحت 20 و17 و15 سنة، والتي أُقيمت في السنغال خلال الفترة من 16 وحتى 21 فبراير الجاري.

وأشاد الوزير بالمستوى الفني والروح القتالية التي ظهر بها لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني، مؤكدًا أن هذا الإنجاز الكبير يعكس حجم الدعم الذي توليه الدولة المصرية للرياضة والرياضيين، ويبرهن على قوة قاعدة الناشئين والشباب في لعبة السلاح، باعتبارها إحدى الألعاب التي تمتلك فيها مصر تاريخًا مميزًا وحضورًا قويًا على المستويين القاري والدولي.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن تصدر مصر للبطولة بهذا الفارق الكبير في عدد الميداليات يؤكد نجاح خطط الإعداد والتأهيل التي ينتهجها الاتحاد المصري للسلاح، متمنيًا استمرار التفوق ورفع راية مصر في مختلف المحافل الدولية خلال الفترة المقبلة.

وتمكن المنتخب الوطني من حصد 42 ميدالية متنوعة، بواقع 22 ميدالية ذهبية و9 ميداليات فضية و11 ميدالية برونزية، ليتصدر جدول الترتيب العام عن جدارة واستحقاق، في إنجاز يعكس الهيمنة المصرية على السلاح الأفريقي بمختلف مراحله السنية.