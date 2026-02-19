وزير الشباب والرياضة يستقبل المهندس حازم حمادة لبحث الاستعدادات لمعرض سبورت إكسبو

استقبل جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، المهندس حازم حمادة، وذلك لبحث الاستعدادات الخاصة بتنظيم معرض “سبورت إكسبو”، في إطار جهود الوزارة لدعم صناعة الرياضة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

وتناول اللقاء مناقشة الترتيبات التنظيمية والفنية الخاصة بالمعرض، وأهمية الحدث في تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجالات الاستثمار الرياضي، والتسويق، والتكنولوجيا الرياضية، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون بين المؤسسات الرياضية والشركات العاملة في المجال.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على دعم الفعاليات التي تسهم في تنمية الاقتصاد الرياضي، مشيرًا إلى أن معرض “سبورت إكسبو” يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب الناجحة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الرياضي.