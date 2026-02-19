قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدوري المصري يتصدر عربيا وآسيويا في تصنيف أقوى دوريات العالم
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
رسالة عاجلة من ماكرون إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون | تفاصيل
هل توجد عقوبة للجهر بالإفطار في شهر رمضان؟.. القانون يجيب
هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف؟.. الأزهر يحسم الجدل
العراق يرفع الحظر عن استيراد العصائر والمربات والمخبوزات المصرية
وزير الكهرباء يبحث مع سفير الدانمارك فرص الاستثمار في الطاقات المتجددة
تحول تاريخي.. كأس العالم للأندية على أعتاب التوسعة الكبرى
اكتشاف مبنى من الحجر الجيري يُرجح انتماؤه لمعبد الملك أبريس بميت رهينة
رياضة

طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى

معتمد جمال
معتمد جمال
ياسمين تيسير

يتسم شهر رمضان بالروحانيات والطقوس التي يمارسها كل منا خلال الثلاثين يوما سواء في أكلاته أو الشعائر الدينية التي يؤديها.

نجوم الكرة يمتلكون ذكريات خلال شهر رمضان المعظم عبر السفر إلى أدغال أفريقيا أو على المستوى المحلي، فضلا عن خوض مباريات هامة بقميص أنديتهم.

عبد اللطيف الدوماني، نجم نادى الزمالك السابق، تحدث إلينا عن طقوسه فى شهر رمضان المعظم، وأبرز البطولات التي حصدها، وأول فانوس فى حياته.

فى البداية، أكد عبد اللطيف الدوماني، نجم نادى الزمالك السابق، أنه حريص على قضاء يومه فى شهر رمضان المعظم فى العبادات وأداء الصلوات.

وقال عبد اللطيف الدوماني، في حواره لـ"صدى البلد": “أكون حريصا على قراءة القرآن بشكل دائم، وأي شيء يكون له علاقة بالخير أشارك به خلال شهر رمضان المبارك”.

وأضاف نجم الزمالك السابق: “في المساء أشارك مع أصدقائي فى الأشياء الترفيهية، ونقوم بلعب الطاولة أو لعبة الدومينو فى أحد الكافيهات”.

وتابع: “أول فانوس أحضره لي شقيقي الأكبر علاء، وكان عندى 6 سنوات، وكنت سعيدا جدا به وتعتبر ذكرى لا يمكن أن أنساها في حياتي”.

واستطرد: “أنا فاشل فى المطبخ وأنا لا أساعد زوجتي فى المطبخ خلال شهر رمضان المعظم، ولا أعرف سوى عمل كوب الشاي فقط وهي التي تقوم بكل شيء على الإفطار”.

وأكد أنه حريص على ختم القرآن الكريم على الأقل مرتين أو ثلاثة خلال شهر رمضان الكريم، ومعتاد على ذلك لكونها عبادة تقرب من المولى عز وجل.

وقال أيضا: “من المباريات التى تعتبر أجمل الذكريات فى شهر رمضان وشاركت بها أمام فريق كانون ياوندى فى مباراة الإياب مع نادي الزمالك، وأقيم اللقاء فى تمام الساعة الثالثة عصرا خلال شهر رمضان الكريم، وكنا صائمين وكافحنا ونال منا الإرهاق واستطعنا رغم الخسارة وبمجموع المباراتين عام 2000 نيل البطولة الأفريقية الغالية”.

واختتم حديثه قائلا: “حصلت على العديد من البطولات بقميص نادى الزمالك، لكن البطولة الأبرز كانت في أفريقيا على حساب فريق كانون ياوندى، حيث انتصرنا عليهم فى القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف فيما تلقينا خسارة فى لقاء الإياب فى شهر رمضان بهدفين نظيفين، وحصدنا اللقب بمجموع المباراتين”.

