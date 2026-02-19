قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسرحية كوميدية.. نجم الزمالك يعلق على خسارة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا
أمريكا تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة
سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
الولايات المتحدة تسحب 1000 جندي متبقٍ من سوريا
35 جنيها قيمة زكاة الفطر .. لماذا حددت دار الإفتاء مبلغا بسيطا؟ اعرف التفاصيل
بطريقة سهلة وبسيطة.. اعرف كيف قدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر
إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"
علاقتنا ازدادت قوة.. لقاء الخميسي تكشف كيف تعاملت مع أزمة زواج عبد المنصف؟
هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان
أذان المغرب أول يوم رمضان.. ردّد دعاء الإفطار من سنة النبي
موعد مباراة الأهلي والجونة .. والقناة الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محليا وأفريقيا.. الزمالك يستعد لمواجهات نارية في شهر رمضان

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

يترقب عشاق نادي الزمالك سلسلة من المباريات القوية خلال شهر رمضان الكريم، حيث يستعد الفريق الأول لكرة القدم لخوض مواجهات حاسمة على المستويين المحلي والقاري ضمن منافسات موسم 2025-2026.

ويخوض الزمالك تحديات كبيرة في الدوري المصري الممتاز، إلى جانب استكمال مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في فترة تُعد من أهم مراحل الموسم، خاصة مع اشتداد المنافسة على القمة.

موقف الزمالك في جدول الدوري المصري

على صعيد الدوري الممتاز، ينتظر الزمالك 5 مباريات قوية خلال رمضان، في ظل الصراع الشرس على صدارة جدول الترتيب.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بعدما حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتعرض لهزيمتين، بينما يتصدر سيراميكا كليوباترا الترتيب بفارق 4 نقاط مع امتلاكه مباراة مؤجلة.
 

مواعيد مباريات الزمالك في رمضان 2026

الجمعة 20 فبراير 2026 (2 رمضان)

الزمالك × حرس الحدود — الساعة 9:30 مساءً — الدوري المصري

الثلاثاء 24 فبراير 2026 (6 رمضان)

زد إف سي × الزمالك — الساعة 9:30 مساءً — الدوري المصري

الأحد 1 مارس 2026 (11 رمضان)

بيراميدز إف سي × الزمالك — الساعة 9:30 مساءً — الدوري المصري

الجمعة 6 مارس 2026 (16 رمضان)

الزمالك × الاتحاد السكندري — الساعة 9:30 مساءً — الدوري المصري
 

الأربعاء 11 مارس 2026 (21 رمضان)

إنبي × الزمالك — الساعة 9:30 مساءً — الدوري المصري

الزمالك والكونفدرالية.. اختبار إفريقي مهم

وعلى المستوى القاري، يخوض الزمالك مواجهة مرتقبة أمام أوتوهو الكونغولي ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، في لقاء يسعى خلاله الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة التقدم نحو الأدوار النهائية.

الأحد 15 مارس 2026 (25 رمضان)

أوتوهو الكونغولي × الزمالك — الساعة 9:30 مساءً — الكونفدرالية


 


 


 


 

الزمالك اخبار الزمالك دورى نايل الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دعاء الليلة الأولى من رمضان

دعاء الليلة الأولى من رمضان.. 3 أدعية قالها النبي لا تغفل عنها

ظهور بنتايج مع رامز جلال

رد فعل غير متوقع من عمرو الدردير بعد ظهور بنتايج مع رامز جلال

خوسيه ريبيرو

تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا

شيرين عبد الوهاب ومحاميها ياسر قنطوش

370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب

اسعار السجائر اليوم

بعد آخر زيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 18 فبراير

ترشيحاتنا

البنك الزراعى

البنك الزراعي المصري يختار عمرو الليثي سفيرًا لبرامجه ومبادراته الإنسانية في رمضان

البابا تواضروس

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي والمصريين ببدء صوم مصر الشامل

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

إنشاء متحف مفتوح يبرز تقنيات النحت في محجر المسلة بأسوان .. تفاصيل

بالصور

عودة ‏AMG‏ ريد بيج الكلاسيكية في إصدار عصري اختباري بتصميم مثير

مرسيدس-بنز 300 SEL 6.3
مرسيدس-بنز 300 SEL 6.3
مرسيدس-بنز 300 SEL 6.3

الكشف لأول مرة على سكودا بياك الكهربائية 2026 ‏

سكودا بياك الكهربائية
سكودا بياك الكهربائية
سكودا بياك الكهربائية

5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان

5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..
عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..
عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..

فيديو

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد