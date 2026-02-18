الزمالك يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان

حرصت الصفحات الرسمية لنادى الزمالك على تهنئة الامة العربية والاسلامية بشهر رمضان الكريم.



ويبدأ غداً أولى أيام الشهر الكريم، وهنئ الزمالك الامة الاسلامية بمناسبة هذا الشهر المبارك.

وكتبت صفحة النادى على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك:"

يهنئ نادي الزمالك الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم

كل عام وأنتم بخير".

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على نظيره الزمالك 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره فريق حرس الحدود، يوم الجمعة، الموافق 20 من شهر فبراير الجاري، وذلك في إطار مباريات الجولة المقبلة من مسابقة الدوري.