أحمد موسى يستعرض خريطة برامج صدى البلد في شهر رمضان 2026

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل خريطة قناة " صدى البلد" خلال شهر رمضان 2026.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لدينا برنامج مطبخ أنا وهو وهي تقديم آية شعيب وشريف نور الدين".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" برنامج وللنساء نصيب تقديم د. دينا أبو الخير، وبرنامج إقرأ وربك الأكرم تقديم د. أحمد عصام فرحات".

وأكمل أحمد موسى :" برنامج نورانيات قرآنية تقديم د. أبو اليزيد سلامة ود.مجدي عبد الغفار ود.حسن عبد الحميد".

وتابع أحمد موسى :" برنامج إحنا لبعض تقديم نهال طايل، وبرنامج ربي زدني علماً تقديم د. حسام موافي، وبرنامج إسال المفتي تقديم د. نظير محمد عياد".

وأكمل أحمد موسى :" برنامج إعرف دينك تقديم د. على جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، وبرنامج ساعة الفطار تقديم هاني النحاس، وبرنامج حقائق وأسرار تقديم الإعلامي مصطفي بكري، وبرنامج الماتش تقديم محمد طارق وإيهاب الكومي، وبرنامج سبوت لايت تقديم شيرين سليمان".





