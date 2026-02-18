غداً .. انطلاق الموسم السادس من برنامج «كلّم ربنا»

تنطلق غدًا الخميس أولي حلقات البرنامج الإذاعى الشهير «كلم ربنا» علي الراديو 9090 للموسم السادس علي التوالي.



ويستضيف البرنامج الذى يُقدمه الكاتب الصحفى أحمد الخطيب 30 شخصية من مجالات السياسة والفن والإعلام والرياضة والدين، وذلك بواقع حلقة يومياً خلال شهر رمضان 2026، ويُذاع الساعة 5.25 مساءً قبل الإفطار مباشرة، ويُعاد الساعة 1:40 بعد منتصف الليل.



يركز «كلّم ربنا»، على أصعب المواقف الإنسانية التي مر بها الضيوف، والتى شكلت نقاط تحول كبرى في حياتهم؛ من الفشل إلى النجاح، ومن السقوط إلى الصعود، ومن الألم والضيق إلى الأمل والفرج.



حقق البرنامج فى مواسمه السابقة نجاحًا لافتًا، حيث حصد ملايين المشاهدات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وبلغت مشاهداته في الموسم الماضي نحو 500 مليون مشاهدة، ليصبح واحدًا من أبرز البرامج الإذاعية انتشارًا وتأثيرًا فى مصر والعالم العربي، ويمثل علامة رمضانية سنوية.



يُقدم البرنامج الزميل أحمد الخطيب، مدير مركز أخبار اليوم للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومقدم البرامج السياسية والفكرية بالراديو 9090، وقد شغل سابقًا منصب رئيس تحرير جريدة الوطن، إضافة إلى رئاسته قطاع الثقافة والبحوث بالشركة المتحدة.