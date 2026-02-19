قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مسلسل «صحاب الأرض» الحلقة الأولى.. القصف والدمار يتصدّران ومنة شلبي تعبر رفح

مسلسل صحاب الأرض
مسلسل صحاب الأرض
أحمد إبراهيم

شهد مسلسل صحاب الأرض في حلقته الأولى أحداثًا مؤثرة، كشفت تفاصيل الإبادة الجماعية التي تعرّض لها أهالي غزة عقب أحداث السابع من أكتوبر، حيث تصدّرت مشاهد القصف والدمار افتتاحية العمل، في تصوير قاسٍ لمعاناة المدنيين.

وخلال الحلقة، تظهر منة شلبي في دور الطبيبة المصرية «سلمى»، أثناء عبورها معبر رفح لدعم أهالي غزة ضمن القوافل الطبية المصرية.

كما يجسّد إياد نصار شخصية رجل فلسطيني يُدعى «ناصر»، يحاول التواصل مع أبنائه في الضفة الغربية عبر هاتفه، لكنه يواجه صعوبة بالغة، وقبل أن يطمئن عليهم، يتعرّض المنزل الذي يقيم فيه للقصف، لتسيطر عليه حالة من الصدمة والذهول.

ويأتي مسلسل «صحاب الأرض»، المكوّن من 15 حلقة، امتدادًا لمسار طويل من المساندة التي قادتها الدولة المصرية على مدار عامين دعمًا للقضية الفلسطينية.

وتجسّد منة شلبي في العمل شخصية «سلمى شوقي»، طبيبة مصرية تعمل في قسم الحالات الحرجة داخل قطاع غزة، وتشارك ضمن قافلة الإغاثة المصرية، بينما يقدّم إياد نصار شخصية رجل فلسطيني يعيش صراعًا وجوديًا قاسيًا، مدفوعًا بغريزة النجاة والتمسّك بالحياة وسط أهوال الحرب، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.

وتتقاطع رحلة الطبيبة المصرية مع مسار الرجل الفلسطيني الساعي إلى إنقاذ ابن شقيقه من تحت القصف، لتنمو بينهما علاقة إنسانية عميقة، تكشف وجوهًا متعددة للألم والأمل في زمن الحرب.

ويأتي «صحاب الأرض» كعمل درامي توثيقي، يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، والدور المصري في دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.

