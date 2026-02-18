رمضان والبورصة المصرية .. هل يتأثر الاتجاه الصاعد بتراجع التداولات؟

قال الخبير الاقتصادي عمرو البدري إن البورصة المصرية تواصل أداءها الإيجابي مدفوعة بارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين وعودة الثقة إلى السوق، في ظل مؤشرات اقتصادية داعمة وتوقعات بانفراجات نقدية خلال الفترة المقبلة.

صعود المؤشر الرئيسي EGX30

وأوضح خلال حوار تليفزيوني أن صعود المؤشر الرئيسي EGX30 أعلى مستوى 52 ألف نقطة يُعد إشارة فنية قوية تعكس استمرار الاتجاه الصاعد، مشيرًا إلى أن مستوى 52,250 نقطة يمثل مقاومة قصيرة الأجل، فيما تستهدف السوق إعادة اختبار 52,820 نقطة كمستوى مقاومة رئيسي خلال الجلسات المقبلة.

فرص استكمال الصعود

وأشار إلى أن السوق شهد تصحيحًا محدودًا توقف عند 51,460 نقطة، قبل أن يعاود المشترون السيطرة، مؤكدين قوة الدعم قرب 51,650 نقطة، وهو ما يدعم فرص استكمال الصعود.

مؤشرات الاقتصاد الكلي

ولفت إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها ارتفاع معدلات النمو وتراجع التضخم، بجانب توقعات خفض أسعار الفائدة خلال 2026، عززت من جاذبية الأسهم.

دعم الاحتياطي النقدي

كما أن المراجعات المرتقبة لبرنامج صندوق النقد الدولي قد تسهم في دعم الاحتياطي النقدي وتعزيز استقرار العملة، ما ينعكس إيجابًا على السوق.

وفيما يتعلق بحركة القطاعات، أوضح أن السيولة شهدت تدويرًا ملحوظًا بين الأسهم القيادية، حيث تحولت من قطاعي الاتصالات والبنوك إلى القطاعين الطبي والسياحي، في إشارة إلى مرونة السوق وقدرته على استيعاب الضغوط البيعية.

تأثير شهر رمضان

وعن تأثير شهر رمضان، أكد البدري أن تراجع أحجام التداول خلال الشهر الكريم أمر طبيعي نتيجة تقليص ساعات العمل، لكنه لا يُعد مؤشرًا على هبوط وشيك، موضحًا أن الاتجاه يظل إيجابيًا طالما يحافظ المؤشر على التداول أعلى 50,900 نقطة كدعم فرعي و49,650 نقطة كدعم رئيسي.

واختتم بالتأكيد على أن ما بعد رمضان قد يشهد نشاطًا أقوى، مع عودة ساعات التداول الكاملة، وإطلاق سوق المشتقات، بالتزامن مع موسم إعلان نتائج الأعمال، وهو ما قد يعوض أي انخفاض مؤقت في السيولة.