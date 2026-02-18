حازم المنوفي: «كاري أون» والبورصة السلعية يعززان استقرار الأسواق ويحققان العدالة السعرية

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن إطلاق مشروع «كاري أون» لتوحيد السلاسل الحكومية يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو إعادة تنظيم منظومة التجارة الداخلية، بما يضمن زيادة كفاءة التوزيع وخفض حلقات التداول وتحقيق قدر أكبر من الانضباط في الأسواق.

وأوضح المنوفي أن توحيد السلاسل تحت إدارة احترافية موحدة من شأنه تقليل التكلفة التشغيلية وتعزيز القدرة على الشراء المجمع، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الأسعار النهائية للمستهلك، ويساهم في توفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأضاف أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تفعيل البورصة السلعية تمثل نقلة مؤسسية مهمة في آليات تسعير وتداول السلع الاستراتيجية، حيث توفر البورصة منصة شفافة قائمة على آليات العرض والطلب، وتحد من الممارسات غير المنضبطة، بما يعزز استقرار السوق ويحمي حقوق المنتج والتاجر والمستهلك على حد سواء.

وأشار إلى أن تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني سيكون عنصرًا حاسمًا في نجاح هذه المبادرات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب سرعة التنفيذ والمتابعة لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو على مستوى الأسعار وتوافر السلع.

واختتم المنوفي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوات تعكس رؤية واضحة نحو بناء سوق منظم ومستقر، يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم مسار التنمية المستدامة.