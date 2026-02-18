استدعاء الوزير.. نائب يقدم طلب إحاطة بشأن معايير اختيار القيادات بالإدارات التعليمية

تقدم النائب حاتم عبدالعزيز ، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية ، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الانحراف في معايير اختيار بعض القيادات التعليمية وإساءة استعمال السلطة داخل المديريات والإدارات التعليمية.

وأكد النائب حاتم عبدالعزيز ، في طلب الإحاطة، أن بعض الجهات التابعة لـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقوم بتعيين قيادات تفتقر إلى الكفاءة والخبرة والقدرة على الإدارة الرشيدة، بالمخالفة للضوابط الحاكمة لشغل الوظائف القيادية لافتا إلي أنه ترتب على ذلك إساءة استعمال السلطة والتعنت في اتخاذ القرارات، والتعامل بأسلوب يتسم بالتكبر وإهدار الكرامة الوظيفية للعاملين فضلا عن إهدار حقوق موظفي التربيةوالتعليم من اصحاب الهمم داخل المدارس من حالات نقل وفصل وممارسات غير سويه معهم .

وقال " عبدالعزيز" أن تعيين قيادات بالتربية والتعليم غير مؤهلة ، ساهما أيضا في غياب الشفافية وتكافؤ الفرص في الترقيات والتكليفات وتراجع مستوى الأداء الإداري والتعليمي داخل المدارس فضلا عن خلق بيئة عمل طاردة تؤثر سلبًا على استقرار المنظومة التعليمية وهو ما يمثل إخلالًا جسيمًا بمبادئ العدالة الإدارية ويستوجب المساءلة البرلمانية، خاصة وأن ملف تطوير التعليم يُعد من أولويات الدولة.

وطالب النائب حاتم عبدالعزيز ، بإحالة الوقائع محل الشكوى إلى جهة رقابية مستقلة للتحقيق وتقديم بيان تفصيلي من وزير التربية والتعليم بشأن معايير وآليات اختيار القيادات التعليمية

ومراجعة قرارات التعيين محل الجدل حال ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية الي جانب وضع آلية شفافة معلنة لاختيار القيادات تعتمد على الكفاءة الفعلية والتقييم الموضوعي وكذلك عرض القيادات المختارة علي الاختبار النفسي قبل تقلدها المنصب او دخول الاكاديميه العسكرية قبل الالتحاق بالمنصب

وشدد النائب على ضرورة حضور الوزير شخصيا للرد علي طلب الإحاطة حفاظًا على استقرار العملية التعليمية وصونًا لحقوق العاملين والحفاظ علي مستقبل أبنائنا الطلبة.