طلب إحاطة برلمانى لاعطاء أولوية لتنفيذ الصرف الصحى بالقرى فى "حياة كريمة"

تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والبيئة بشأن التوجيهات التنفيذية الخاصة بدمج المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مع ضرورة إعطاء أولوية عاجلة ومستقلة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى المصرية ، مطالباً الحكومة بتسريع تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية المهمة لانهاء مشكلات الصرف الصحى بالقرى المصرية.

وقال " مرشد " في بيان له : إنه فى الوقت الذي تمثل فيه المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أحد أهم مشروعات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بجودة الحياة في الريف المصري، ما زالت بعض القرى تعاني من غياب خدمات الصرف الصحي، الأمر الذي يشكل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، ويعرض المواطنين خاصة الأطفال وكبار السن لمخاطر الأمراض والتلوث البيئي مشيراً إن استمرار تأخر تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لا ينعكس فقط على مستوى المعيشة، بل يهدد سلامة المواطنين وحقهم الدستوري في بيئة صحية وآمنة، ويضاعف الأعباء الصحية والاقتصادية على الأسر البسيطة.

وطالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد بالإسراع بدمج المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة «حياة كريمة» في نطاق زمني محدد وواضح وإعطاء أولوية قصوى ومستقلة لمشروعات الصرف الصحي، مع وضع جدول زمني عاجل للانتهاء منها.

مع عرض خطة تنفيذية مفصلة على مجلس النواب تتضمن نسب الإنجاز، ومعدلات التنفيذ، ومصادر التمويل، وآليات المتابعة والرقابة مؤكداً ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتذليل أي معوقات إدارية أو فنية تحول دون سرعة التنفيذ.

كما أكد على أن الاستجابة العاجلة لهذا الطلب ليست مجرد إجراء إداري، بل واجب وطني وإنساني يفرضه علينا ضمير المسؤولية، لضمان حق كل مواطن مصري في حياة كريمة وبيئة صحية آمنة مطالباً من الحكومة اتخاذ الإجراءات الفورية لتسريع تنفيذ هذه المشروعات الحيوية، وإنهاء معاناة آلاف الأسر في قرانا، تحقيقًا للأهداف النبيلة التي أطلقت من أجلها مبادرة «حياة كريمة».