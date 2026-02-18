قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر بـ كاف .. عقوبات الأهلي تنحصر بين الغرامة ومنع حضور الجماهير مع إيقاف التنفيذ
خناقة على "الفهلوي".. المؤلف أحمد الإبياري يتهم صناع مسلسل أحمد عز بـ "قلة الإبداع"
وفاة والدة الفنان نبيل علي ماهر.. تعرف على موعد ومكان جنازتها
شاهد.. أول طائرة ركاب تهبط في فنزويلا بعد الإطاحة بمادورو
اعتبارا من اليوم.. التليفزيون المصري يبدأ بث مسلسلات رمضان
الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالشهر الفضيل ويدعو بالسلام والاستقرار لمصر والعالم
جيش الاحتلال: السماح بدخول 10 آلاف مصل لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الفترات البينية.. خدمة جديدة لتقليل زحام التأمين الصحي| فيديو
1.33 مليار دولار صادرات الملابس المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنمو 12% خلال 2025
السلام والاستقرار.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان
دعاء آخر يوم فى شعبان مكتوب ومستجاب.. ردده لسه قدامك فرصة للمغرب
ارتفاع الدولار والريال السعودي .. تعرف على أسعار العملات اليوم
برلمان

طلب إحاطة برلمانى لاعطاء أولوية لتنفيذ الصرف الصحى بالقرى فى "حياة كريمة"

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى

تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والبيئة بشأن التوجيهات التنفيذية الخاصة بدمج المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مع ضرورة إعطاء أولوية عاجلة ومستقلة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى المصرية ، مطالباً الحكومة بتسريع تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية المهمة لانهاء مشكلات الصرف الصحى بالقرى المصرية.

وقال " مرشد " في بيان له : إنه فى الوقت الذي تمثل فيه المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أحد أهم مشروعات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بجودة الحياة في الريف المصري، ما زالت بعض القرى تعاني من غياب خدمات الصرف الصحي، الأمر الذي يشكل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، ويعرض المواطنين خاصة الأطفال وكبار السن لمخاطر الأمراض والتلوث البيئي مشيراً إن استمرار تأخر تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لا ينعكس فقط على مستوى المعيشة، بل يهدد سلامة المواطنين وحقهم الدستوري في بيئة صحية وآمنة، ويضاعف الأعباء الصحية والاقتصادية على الأسر البسيطة.

وطالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد بالإسراع بدمج المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة «حياة كريمة» في نطاق زمني محدد وواضح وإعطاء أولوية قصوى ومستقلة لمشروعات الصرف الصحي، مع وضع جدول زمني عاجل للانتهاء منها.

مع عرض خطة تنفيذية مفصلة على مجلس النواب تتضمن نسب الإنجاز، ومعدلات التنفيذ، ومصادر التمويل، وآليات المتابعة والرقابة مؤكداً ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتذليل أي معوقات إدارية أو فنية تحول دون سرعة التنفيذ.

كما أكد على أن الاستجابة العاجلة لهذا الطلب ليست مجرد إجراء إداري، بل واجب وطني وإنساني يفرضه علينا ضمير المسؤولية، لضمان حق كل مواطن مصري في حياة كريمة وبيئة صحية آمنة مطالباً من الحكومة اتخاذ الإجراءات الفورية لتسريع تنفيذ هذه المشروعات الحيوية، وإنهاء معاناة آلاف الأسر في قرانا، تحقيقًا للأهداف النبيلة التي أطلقت من أجلها مبادرة «حياة كريمة».

السعودية

موعد أول أيام عيد الفطر

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

سعر الذهب

خالد الغندور

حالة الطقس في مصر

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

رضا عبد العال

هاتف موتورولا سيجنتشر و سامسونج جالاكسي S25 FE

أسعار سلسلة جالاكسي بوك 6

دايو ليجانزا موديل 2005

بالصور

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

