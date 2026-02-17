طلب إحاطة بـ"النواب" بشأن تدني رواتب العاملين بهيئة الإسعاف

تقدم النائب حسام خليل عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن الأزمة المادية للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية وأثرها على طبيعة العمل وتسرب الكفاءات.

وأكد النائب حسام خليل، أن العاملين بهيئة الإسعاف المصرية يعانون من أزمة مادية كبيرة ناتجة من عدم وجود أي مزايا مادية أو إدارية لهم علي الرغم من طبيعة عملهم الخاصة، والتي تتطلب روح معنوية مرتفعة ويقظة ونشاط دائمين، بالإضافة إلى غياب العدالة في البدلات والحوافز وعدم مساواتهم بنظرائهم العاملين بوزارة الصحة أعضاء المهن الطبية، رغم وحدة طبيعة العمل والتعرض اليومي للمخاطر والعدوى والعمل لساعات طويلة ونوبتجيات شاقة.

وأوضح النائب حسام خليل، أنه يترتب على هذا الوضع تدني الروح المعنوية وتسرب الكفاءات، بما يهدد كفاءة وسرعة الاستجابة للخدمات الإسعافية، ويؤثر سلبًا على حق المواطن في خدمة طبية طارئة آمنة وسريعة.

وشدد النائب حسام خليل، على ضرورة دعم الحوافز والبدلات الخاصة بالعاملين بالهيئة العامة للإسعاف والمساواة المالية بين العاملين بالإسعاف ونظرائهم بالصحة أعضاء المهن الطبية والمساواة بينهم في بدل العدوى وبدل مخاطر المهنة وزيادة حوافز الطوارئ والنوباتجيات وصرف مكافأة نهاية خدمة مناسبة للمحالين للمعاش.