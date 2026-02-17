موناكو ضد باريس سان جيرمان.. تشكيل الفريقين في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الرسمي لمواجهة مضيفه موناكو، في المباراة المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في صدام أوروبي بنكهة فرنسية.

تحمل المواجهة طابعًا ثأريًا وتنافسيًا كبيرًا، حيث ينقل الفريقان صراعهما المحلي في الدوري الفرنسي إلى الأجواء الأوروبية، بحثًا عن بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف

ماتفي سافونوف خط الدفاع: أشرف حكيمي – باتشو – نونو مينديز – ماركينيوس

أشرف حكيمي – باتشو – نونو مينديز – ماركينيوس خط الوسط: وارن زاير إيمري – فيتينيا – جواو نيفيز

وارن زاير إيمري – فيتينيا – جواو نيفيز خط الهجوم: عثمان ديمبيلي – خفيتشا كفاراتسخيليا – برادلي باركولا

تشكيل موناكو الرسمي

حراسة المرمى: كوهن

كوهن خط الدفاع: كايو هنريكي – فاس – تيزي – فانديرسون

كايو هنريكي – فاس – تيزي – فانديرسون خط الوسط: كامارا – زكريا – جولوفين

كامارا – زكريا – جولوفين خط الهجوم: أدينجرا – بالوجون – أكليوش

موقف الفريقين قبل القمة

يدخل باريس سان جيرمان اللقاء بعد خسارة أمام رين بنتيجة 3-1 في الدوري الفرنسي، ليحتل المركز الثاني برصيد 51 نقطة، خلف لانس المتصدر بفارق نقطة واحدة.



رغم تتويجه بلقب دوري الأبطال لأول مرة الموسم الماضي، لم يتمكن الفريق الباريسي من حجز بطاقة التأهل المباشر هذا الموسم، حيث أنهى مرحلة المجموعات في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، ليخوض الملحق للموسم الثاني على التوالي.

أما موناكو، فيعوّل على عاملي الأرض والجمهور، إلى جانب نتائجه الإيجابية هذا الموسم، لتحقيق أفضلية قبل لقاء الإياب.

أرقام قبل القمة

تعد هذه المواجهة الأولى بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا، بينما التقيا سابقًا في 116 مباراة بمختلف البطولات، حقق خلالها باريس سان جيرمان 38 فوزًا مقابل 49 لموناكو، فيما انتهت 29 مباراة بالتعادل.

مشوار الفريقين في دوري الأبطال هذا الموسم