قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يكشف تفاصيل استعدادات الحكومة لشهر رمضان.. بث مباشر
صعبة للغاية .. أول تعليق من توروب بشأن مواجهة الأهلي والترجي التونسي
وظائف خالية بـ بنك مصر .. قدم الآن
نيابة عن الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يغادر إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الأول لـ "مجلس السلام"
الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير منطقة تبوك للتهنئة بشهر رمضان
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان
طائرات الدرون تضيء سماء الحسين والأزهر في أولى فعاليات دولة التلاوة الرمضانية
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
السودان يعلن غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان
بعد استطلاع هلال رمضان.. أمين الإفتاء يوضح فضل أيام شهر الصيام
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك
الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يعقد اجتماعا موسعا مع مديري المديريات الخدمية ورؤساء الشركات والهيئات.. ويؤكد ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الجهات المختلفة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

عقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع مديري المديريات الخدمية، ورؤساء مجالس إدارات الشركات، ومسؤولي الهيئات والأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة، بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، والأستاذ خالد حامد العرفي السكرتير العام المساعد، وذلك في إطار وضع رؤية عمل واضحة للمرحلة المقبلة ترتكز على الانضباط المؤسسي، وسرعة الإنجاز، وتحقيق نتائج ملموسة ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

وفي مستهل الاجتماع، أعرب المحافظ عن اعتزازه بثقة القيادة السياسية وتكليفه بتحمل مسؤولية محافظة الغربية، مؤكدًا أن هذا التكليف أمانة وطنية تتطلب أداءً مختلفًا قائمًا على الجدية والحسم والعمل بروح الفريق الواحد، مشددًا على أن المرحلة الحالية لا تحتمل التباطؤ، وأن المواطن ينتظر خدمات على مستوى عالٍ من الكفاءة والجودة.

وخلال اللقاء، حرص المحافظ على فتح حوار مباشر مع الحضور، موجّهًا سؤالًا لمديري المديريات ورؤساء الشركات والهيئات حول من ينتمي لمحافظة الغربية ومن جاء إليها من خارجها، مؤكدًا أن الانتماء الحقيقي لا يرتبط بمحل الميلاد بقدر ما يرتبط بصدق الأداء والإخلاص في خدمة الناس. وأضاف أن كل من يعمل على أرض الغربية أصبح واحدًا من أبنائها، مسؤولًا عن راحتهم واحتياجاتهم، قائلًا إننا جميعًا نخدم أهالي المحافظة، وكلنا اليوم أولادها، ويجب أن نعمل بهذه الروح، بروح الانتماء الصادق والشعور بالمسؤولية الكاملة تجاه المواطن.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد أن النجاح لا يتحقق بجهد فردي، بل من خلال تكامل أدوار المديريات الخدمية والشركات والهيئات، باعتبارها الأذرع التنفيذية المباشرة التي يتعامل معها المواطن يوميًا، مشيرًا إلى أن كل مسؤول في موقعه شريك أصيل في صناعة الفارق وتحقيق التطوير المنشود. وأضاف أن معيار التقييم خلال الفترة المقبلة سيكون واضحًا ومحددًا، ويتمثل في حجم الإنجاز على أرض الواقع ومدى انعكاسه على رضا المواطنين.

وشدد محافظ الغربية على أن رضا المواطن هو الهدف الأول والبوصلة التي توجه العمل التنفيذي، موضحًا أن الاعتراف بالمشكلات ومواجهتها بشفافية هو الخطوة الأولى نحو الحل، وأن أي ملف خدمي يجب أن يُدار بكفاءة واحترافية، مع سرعة اتخاذ القرار والمتابعة المستمرة حتى الانتهاء منه بصورة كاملة.

تحسين خدمات المواطنين 

وأشار إلى أهمية الالتزام التام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، والمتابعة الدقيقة للمشروعات الجارية في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات، وهو ما يستوجب أداءً تنفيذيًا على نفس القدر من الجدية والمسؤولية، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة، والتعليم، ومياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والتموين، والنقل، وغيرها من الخدمات الأساسية.

وأكد المحافظ ضرورة رفع مستوى التنسيق بين المديريات الخدمية والشركات والهيئات المختلفة، بما يضمن سرعة الاستجابة للمواقف الطارئة، وحسن إدارة الموارد المتاحة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات البشرية والمادية، مع العمل على تطوير الأداء المؤسسي وتحسين بيئة العمل، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة المقدمة للمواطن.

التعاون المثمر 

كما شدد على أهمية التواجد الميداني الفعلي لمديري المديريات ورؤساء الهيئات والشركات، والمتابعة المستمرة لمواقع العمل، وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، مؤكدًا أن الإدارة الناجحة هي التي تقترب من المواطن، وتستمع إلى شكواه، وتتحرك سريعًا لحلها، وتُحاسب نفسها قبل أن تُحاسب من غيرها.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالشفافية في عرض التحديات والاحتياجات الفعلية، والتنسيق الكامل مع أجهزة الدولة ونواب البرلمان، وتوحيد الجهود بما يخدم الصالح العام، بعيدًا عن أية اعتبارات شخصية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لكل الملفات، ومحاسبة واضحة على مستوى الأداء والإنجاز.

مقومات الخدمات 

واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة تمتلك من المقومات والإمكانات ما يؤهلها لتكون في مقدمة المحافظات، وأن تحقيق طفرة حقيقية في مستوى الخدمات مسؤولية مشتركة، تتطلب إخلاصًا في العمل، وتفانيًا في الأداء، وإيمانًا بأن خدمة المواطن هي الغاية الأولى والهدف الأسمى لكل مسؤول.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات حل مشكلات المواطنين التعاون مع وكلاء الوزارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

ترشيحاتنا

الدولار

رسميا الآن.. ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه

جانب من الاجتماع

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسئولي نيسان مصر لبحث خطط الشركة التوسعية

أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

القابضة للمياه ترفع درجة الاستعداد بالشركات التابعة استعدادا لاستقبال شهر رمضان

بالصور

أشهر 10 مشاكل تهدد العين .. اعرف أسبابها وأعراضها

العين
العين
العين

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى.. احذره في هذه الحالات

فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى

بقوتها الخارقة.. شاهد أقوى سيارة بورش تايكان الكهربائية

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

وفد من مجلس النواب يزور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

فيديو

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

المزيد