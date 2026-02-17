محافظ الغربية يعقد اجتماعا موسعا مع مديري المديريات الخدمية ورؤساء الشركات والهيئات.. ويؤكد ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الجهات المختلفة

عقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع مديري المديريات الخدمية، ورؤساء مجالس إدارات الشركات، ومسؤولي الهيئات والأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة، بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، والأستاذ خالد حامد العرفي السكرتير العام المساعد، وذلك في إطار وضع رؤية عمل واضحة للمرحلة المقبلة ترتكز على الانضباط المؤسسي، وسرعة الإنجاز، وتحقيق نتائج ملموسة ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وفي مستهل الاجتماع، أعرب المحافظ عن اعتزازه بثقة القيادة السياسية وتكليفه بتحمل مسؤولية محافظة الغربية، مؤكدًا أن هذا التكليف أمانة وطنية تتطلب أداءً مختلفًا قائمًا على الجدية والحسم والعمل بروح الفريق الواحد، مشددًا على أن المرحلة الحالية لا تحتمل التباطؤ، وأن المواطن ينتظر خدمات على مستوى عالٍ من الكفاءة والجودة.

وخلال اللقاء، حرص المحافظ على فتح حوار مباشر مع الحضور، موجّهًا سؤالًا لمديري المديريات ورؤساء الشركات والهيئات حول من ينتمي لمحافظة الغربية ومن جاء إليها من خارجها، مؤكدًا أن الانتماء الحقيقي لا يرتبط بمحل الميلاد بقدر ما يرتبط بصدق الأداء والإخلاص في خدمة الناس. وأضاف أن كل من يعمل على أرض الغربية أصبح واحدًا من أبنائها، مسؤولًا عن راحتهم واحتياجاتهم، قائلًا إننا جميعًا نخدم أهالي المحافظة، وكلنا اليوم أولادها، ويجب أن نعمل بهذه الروح، بروح الانتماء الصادق والشعور بالمسؤولية الكاملة تجاه المواطن.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد أن النجاح لا يتحقق بجهد فردي، بل من خلال تكامل أدوار المديريات الخدمية والشركات والهيئات، باعتبارها الأذرع التنفيذية المباشرة التي يتعامل معها المواطن يوميًا، مشيرًا إلى أن كل مسؤول في موقعه شريك أصيل في صناعة الفارق وتحقيق التطوير المنشود. وأضاف أن معيار التقييم خلال الفترة المقبلة سيكون واضحًا ومحددًا، ويتمثل في حجم الإنجاز على أرض الواقع ومدى انعكاسه على رضا المواطنين.

وشدد محافظ الغربية على أن رضا المواطن هو الهدف الأول والبوصلة التي توجه العمل التنفيذي، موضحًا أن الاعتراف بالمشكلات ومواجهتها بشفافية هو الخطوة الأولى نحو الحل، وأن أي ملف خدمي يجب أن يُدار بكفاءة واحترافية، مع سرعة اتخاذ القرار والمتابعة المستمرة حتى الانتهاء منه بصورة كاملة.

تحسين خدمات المواطنين

وأشار إلى أهمية الالتزام التام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، والمتابعة الدقيقة للمشروعات الجارية في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات، وهو ما يستوجب أداءً تنفيذيًا على نفس القدر من الجدية والمسؤولية، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة، والتعليم، ومياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والتموين، والنقل، وغيرها من الخدمات الأساسية.

وأكد المحافظ ضرورة رفع مستوى التنسيق بين المديريات الخدمية والشركات والهيئات المختلفة، بما يضمن سرعة الاستجابة للمواقف الطارئة، وحسن إدارة الموارد المتاحة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات البشرية والمادية، مع العمل على تطوير الأداء المؤسسي وتحسين بيئة العمل، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة المقدمة للمواطن.

التعاون المثمر

كما شدد على أهمية التواجد الميداني الفعلي لمديري المديريات ورؤساء الهيئات والشركات، والمتابعة المستمرة لمواقع العمل، وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، مؤكدًا أن الإدارة الناجحة هي التي تقترب من المواطن، وتستمع إلى شكواه، وتتحرك سريعًا لحلها، وتُحاسب نفسها قبل أن تُحاسب من غيرها.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالشفافية في عرض التحديات والاحتياجات الفعلية، والتنسيق الكامل مع أجهزة الدولة ونواب البرلمان، وتوحيد الجهود بما يخدم الصالح العام، بعيدًا عن أية اعتبارات شخصية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لكل الملفات، ومحاسبة واضحة على مستوى الأداء والإنجاز.

مقومات الخدمات

واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة تمتلك من المقومات والإمكانات ما يؤهلها لتكون في مقدمة المحافظات، وأن تحقيق طفرة حقيقية في مستوى الخدمات مسؤولية مشتركة، تتطلب إخلاصًا في العمل، وتفانيًا في الأداء، وإيمانًا بأن خدمة المواطن هي الغاية الأولى والهدف الأسمى لكل مسؤول.