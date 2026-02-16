قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة طنطا يهنئ علاء عبد المعطي بتعيينه محافظاً للغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

يتقدم الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب، بخالص التهاني القلبية والتبريكات إلى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، محافظاً للغربية.

تهنئة محافظ الغربية 

ويعرب الدكتور محمد حسين عن تمنياته للمحافظ بالتوفيق والسداد في مهمته الوطنية الجديدة، مؤكداً أن اختيار سيادته يعكس الثقة الكبيرة في كفاءته وقدرته على استكمال مسيرة التنمية والبناء داخل محافظة الغربية، بما يلبي طموحات المواطنين ويحقق رؤية مصر 2030، مؤكدا أن جامعة طنطا، بصفتها بيت الخبرة الأول في المحافظة، تضع كافة إمكانياتها العلمية والبحثية والخدمية في تعاون كامل مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، لتحقيق طفرة تنموية شاملة يشعر بها المواطن في كافة القطاعات.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد رئيس الجامعة على تطلعه لتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية هو الركيزة الأساسية لدعم المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

