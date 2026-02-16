مخاوف بشأن لجوء إسرائيل إلى ضرب إيران خلال المفاوضات غدا

أفاد مصدر مطلع على جولة المفاوضات بين أمريكا وإيران بأن هناك مخاوف بشأن أن تلجأ إسرائيل إلى ضرب إيران خلال الاجتماع المقرر عقده غدا في جنيف، وأخذ الأمور الى مستوى آخر من التصعيد، و ذلك بحسب تقارير وسائل اعلام دولية.

وأشار المصدر إلى أن تداعيات فضيحة ملفات جيفري إبستين على ترامب ما زالت محدودة حتى اللحظة، مضيفا أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تحرّش من إسرائيل ولن تقبل بأي مسعى من الولايات المتحدة لترتيب ضربات متبادلة تحت أي عنوان، كما زوّدت إيران عددًا من صواريخها بوقود نووي ما يمنحها سرعة إضافية وقدرة أكبر على تجاوز منظومات الدفاع الجوي الأميركية والإسرائيلية.

ولفت إلى أن إيران طلبت من دول الخليج إبعاد المدنيين عن القواعد الأميركية في حال فشلت هذه الدول في إقناع الولايات المتحدة بعدم استخدام أراضيها لشنّ أي هجوم على إيران.

وشدد على أنه مخطئ من يعتقد أن الحشود العسكرية الأميركية تقتصر على الضغط في مسار المفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق

وكشف المصدر أن البرنامج الصاروخي يُعدّ بالنسبة لإيران أحد أكثر الخطوط الحمراء حساسية بل يتقدّم في أهميته على البرنامج النووي.