قرار قضائي بشأن التيك توكر عمر فرج وشقيقه صاحب شخصية أم عمر

قررت المحكمة الاقتصادية، حجز أولى جلسات محاكمة التيك توكر عمر فرج وشقيقه صاحب شخصية أم عمر، في اتهامهما بالتعدي على القيم الأسرية المصرية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر محتوى غير لائق لجلسة 30 مارس للحكم

كانت أحالت جهات التحقيق التيك توك عمر فرج وشقيقه صاحب شخصية أم عمر إلى المحاكمة لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية المصرية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر محتوى غير لائق.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل القبض على التيك توك عمر فرج وشقيقه صاحب شخصية أم عمر بتهمة التعدي على القيم الأسرية المصرية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تصوير صانع محتوى مقاطع فيديو يظهر خلالها رفقة شقيقه من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديمهما محتوى غير لائق ونشره عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط صانع المحتوى المشار إليه وشقيقه - مقيمان بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة، واعترفا بإدارتهما للحساب المشار إليه.