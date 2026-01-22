قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 حوادث في أسبوع.. اصطدام قطار ركاب برافعة في جنوب إسبانيا
ردًا على شائعات الغرامة.. جهاز حماية البحيرات يوضح حقيقة منع صيد الهواة بالسنارة
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب كامتشاتكا الروسية
بأعلى عائد | بنك ناصر يطلق شهادة « سند الادخارية» الجديدة .. كم النسبة؟
ترامب: يتعين على الرئيس الروسي إنهاء الحرب في أوكرانيا
تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة وأتربة تضرب هذه المناطق
صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على عودة الفاخوري
وزارة العمل: 6499 فرصة عمل بـ 10 محافظات بالتعاون مع القطاع الخاص
رئيس وزراء جرينلاند: يجب أن نصدق تصريحات ترامب بأنه لا يريد الاستيلاء على الجزيرة
آخر تحديث لـ سعر الذهب مساء اليوم 22-1-2026.. صعود جديد
بعد انتقاله إلى بيراميدز.. ناصر ماهر يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك
غمرتني رسائلكم بفيض من الحب.. عبدالعزيز مخيون يطمئن جمهوره على صحته
حوادث

القصة الكاملة في اتهام التيك توكر عمر فرج وشقيقه بالتعدي على القيم الأسرية..جلسة عاجلة لمحاكمتهما

رامي المهدي

تستعد محكمة القاهرة الاقتصادية، يوم 16 فبراير المقبل، للنظر في أولى جلسات محاكمة التيك توكر الشهير عمر فرج وشقيقه صاحب شخصية "أم عمر"، في قضية أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اتهمهما الادعاء بالتعدي على القيم الأسرية المصرية ونشر محتوى غير لائق.


 

وكشفت التحقيقات أن صانع المحتوى وشقيقه قاما بنشر فيديوهات تتضمن ألفاظًا ومشاهد تخدش الحياء العام، مستغلين منصات التواصل لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. 


 

وأكدت تحريات وزارة الداخلية ضبطهما في دائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة، واعترفا بإدارة الحسابات ونشر تلك المقاطع، ما دفع النيابة العامة لإخلاء سبيلهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 

وكانت أخلت النيابة العامة سبيل التيك توكر عمر فرج وشقيقه صاحب شخصية أم عمر، بعد اتهامهما بنشر فيديوهات تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والتعدي على قيم المجتمع.


 

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تفاصيل القبض على التيك توكر عمر فرج وشقيقه لقيامهما بنشر مقاطع فيديو غير لائقة على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.


 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام صانع محتوى بتصوير مقاطع فيديو يظهر خلالها رفقة شقيقه (من ذوى الاحتياجات الخاصة) وقيامهما بتقديم محتوى غير لائق ونشره عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.


 

وبالفحص أمكن تحديد وضبط صانع المحتوى المشار إليه وشقيقه - مقيمان بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة واعترفا بإدارتهما للحساب المشار إليه بغرض زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة القاهرة الاقتصادية أم عمر عمر فرج

