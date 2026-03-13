لا يمكن استبعادنا.. منتخب إيران يرد على تصريحات ترامب

أكد المنتخب الإيراني لكرة القدم أنه لا يمكن لأحد استبعاده من المشاركة في كأس العالم للرجال في الولايات المتحدة، وذلك ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بل إن منشورًا على حساب المنتخب الرسمي على إنستجرام يوم الخميس أشار إلى إمكانية استبعاد المنتخب الأمريكي بعد أن لمح ترامب إلى أن الدولة المضيفة لا تستطيع ضمان سلامة اللاعبين الإيرانيين.

وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أن المنتخب الإيراني مرحب به في كأس العالم رغم الحرب الدائرة مع إيران، لكنه أضاف: "لا أعتقد أنه من المناسب وجودهم هناك، حفاظاً على سلامتهم وحياتهم".

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات بكأس العالم في الولايات المتحدة، التي تشارك في استضافة البطولة مع المكسيك وكندا.

وأثارت الحرب الإقليمية شكوكاً حول قدرة إيران على المشاركة في كأس العالم، وصرح وزير الرياضة أحمد دونيامالي للتلفزيون الرسمي هذا الأسبوع بأن الظروف الراهنة تحول دون ذلك.

لكن ردّ المنتخب الإيراني على إنستجرام أكّد رغبته في المشاركة، مشيرًا إلى أن البطولة تُدار من قِبل الفيفا، وليس من قِبل ترامب أو الولايات المتحدة.

وجاء في المنشور: "كأس العالم حدث تاريخي ودولي، وهيئته الإدارية هي الفيفا، وليس أي فرد أو دولة. بالتأكيد، لا يمكن لأحد استبعاد المنتخب الإيراني من كأس العالم؛ الدولة الوحيدة التي يمكن استبعادها هي تلك التي تحمل لقب "المضيف" فقط، وتفتقر إلى القدرة على توفير الأمن للفرق المشاركة في هذا الحدث العالمي."

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإيراني في إنغلوود، كاليفورنيا، ضد نيوزيلندا في 15 يونيو، وبلجيكا في 21 يونيو، قبل أن يختتم مباريات دور المجموعات في سياتل بمواجهة مصر في 26 يونيو.

رسائل متضاربة

تشمل رسائل ترامب المتضاربة حول هذا الموضوع قوله الأسبوع الماضي "لا يهمني حقًا" مشاركة إيران، ثم تأكيده لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو في البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن المنتخب الإيراني مرحب به.

إيران قوة كروية آسيوية، تحتل المرتبة العشرين عالميًا وفقًا لتصنيف الفيفا، وقد تأهلت لكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي.

يعتزم الاتحاد الإيراني لكرة القدم إقامة معسكر تدريبي للبطولة في أريزونا، تحديدًا في مجمع كينو الرياضي بمدينة توسان.

قبل انطلاق كأس العالم، من المقرر أن يحضر مسؤولو كرة القدم الإيرانيون المؤتمر السنوي للفيفا في 30 أبريل في فانكوفر. وقد تعذر على الاتحاد الإيراني حضور اجتماعات أتلانتا الأسبوع الماضي لمساعدة المنتخبات على الاستعداد للبطولة التي تضم 48 منتخبًا.