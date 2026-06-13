رئيس الوزراء يتفقد مستشفى رشيد المركزي .. صور

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مستشفى رشيد المركزي، خلال جولته التفقدية الموسعة بمحافظة البحيرة اليوم؛ وذلك لمتابعة مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وسير العمل بمختلف أقسام المستشفى.

وأكد رئيس الوزراء الأهمية الكبيرة التي يمثلها مستشفى رشيد المركزي في المنظومة الصحية بمحافظة البحيرة؛ بالنظر إلى حجم الخدمات العلاجية التي يقدمها للمواطنين بمركز رشيد والمناطق المحيطة به، مشيرًا إلى أن جهود التطوير المستمرة لهذه الصروح الطبية، تأتي ضمن خطة الحكومة للنهوض بقطاع الرعاية الصحية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استفادتهم من مكتسبات المشروعات الصحية في جميع المحافظات.

وفي أثناء التفقد، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى شرحٍ من الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، حول المستشفى؛ أوضح فيه أن مستشفى رشيد المركزي يُعد أحد الصروح الطبية الرئيسية بمحافظة البحيرة، حيث يقدم خدماته الصحية والعلاجية لأكثر من 315 ألف مواطن من أهالي مركز رشيد والمناطق المحيطة، ويقع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 7500 متر مربع، ويضم 6 مبانٍ رئيسية مجهزة لتقديم خدمات طبية متكاملة في مختلف التخصصات.

وتحدث نائب وزير الصحة عن إمكانات المستشفى وقدراته التشغيلية، موضحًا أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 154 سريرًا، تشمل 93 سريرًا للأقسام الداخلية، و34 سريرًا للرعاية المركزة، و9 أسرة للرعاية المركزة للأطفال، و18 حضانة للأطفال حديثي الولادة، إلى جانب ما يضمه المستشفى من أقسام الاستقبال والطوارئ، والعمليات، والجراحة، والنساء والتوليد، والأطفال، والعظام. فضلًا عن خدمات الأشعة والمعامل وبنك الدم والمناظير ووحدة الغسيل الكلوي والعيادات الخارجية بمختلف التخصصات الطبية.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور عمرو قنديل الإمكانات الفنية والتجهيزات الطبية المتاحة، ومنظومة العمل والخدمات المقدمة للمرضى، وكذا جهود تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات الصحية؛ بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الطبية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما استعرض الدكتور عمرو قنديل حزمة الخدمات الطبية والعلاجية المستحدثة بالمستشفى، مشيرا إلى أنها تشمل جراحات المخ والأعصاب، وتخطيط الأعصاب والعضلات، ورسم المخ، بالإضافة إلى عيادة أورام الثدي ودعمها بجهاز الماموجرام، ومعمل البكتريولوجي، ومبنى العمليات الجديد، وجراحات مناظير متقدمة.

ولفت إلى أن أعمال التطوير بالمستشفى تتضمن قسمي الأسنان والعظام. بينما تشمل الأعمال الإنشائية قسم أشعة مقطعية متطورا، ووحدة فصل البلازما، وقسما جديدا للعناية المركزة، ووحدة القسطرة القلبية.

وتابع نائب وزير الصحة والسكان المؤشرات وحصاد الأداء الفعلي للعام السابق؛ حيث نجح المستشفى في تقديم خدمة الاستقبال والطوارئ لأكثر من 165 ألف مواطن، وخدمة العناية المركزة لـ 1793 مواطنًا، وخدمات العيادات الخارجية لنحو 280 ألف مواطن. فضلًا عن إجراء 10556 عملية جراحية، وتقديم 9852 جلسة غسيل كلوي، وما يزيد على 76 ألف فحص بالأشعة، وتوفير الحضانات لـ 749 طفلًا.



وأشار نائب وزير الصحة والسكان إلى منظومة الخدمات المتكاملة بالمستشفى، التي تشمل مبادرة خدمة توصيل الأدوية للمنازل لمرضى العلاج على نفقة الدولة، وهي مبادرة اختيارية، وقد تم تفعيلها بمركزي رشيد وإدكو كمرحلة أولى، تمهيدًا للتوسع بها تدريجيًا بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار التيسير على المرضى، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وتخفيف مشقة الانتقال إلى منافذ صرف العلاج، شارحًا آليات تنفيذ الخدمة، والتي تتم من خلال منظومة متكاملة تخضع لإشراف ومتابعة وزارة الصحة والسكان؛ بما يضمن سرعة وكفاءة توصيل العلاج إلى مستحقيه، ويوفر الوقت والجهد على المرضى وأسرهم، ويسهم في الحد من التكدس داخل المنشآت الصحية.

وفي ضوء ذلك، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه المعامل وبنك الدم بالمستشفى، ووحدة الكيمياء، ووحدة الهيماتولوجي؛ حيث اطلع على منظومة العمل والتقنيات الطبية المستخدمة لتقديم الخدمات للمرضى.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي وحدة الرعاية المركزة للأطفال وقسم الحضانات؛ حيث أوضح نائب وزير الصحة والسكان، أن وحدة رعاية الأطفال تضم 9 أسرة مجهزة بالكامل، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية لقسم الحضانات 18 حضانة للأطفال حديثي الولادة، مدعومة بـ 7 أجهزة تنفس صناعي مخصصة للحضانات، لافتاً إلى أن قسم الحضانات بالمستشفى حائز على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مكافحة العدوى، بما يجعله نموذجًا متميزًا يسهم في تقديم رعاية طبية متقدمة وآمنة للأطفال.

وعقب ذلك، تفقّد رئيس الوزراء منظومة الخدمات المتكاملة بالمستشفى، والتي تشمل، خدمة توصيل الدواء للمنازل التي سبقت الإشارة إليها، والربط المتكامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والاعتماد على فرق التواصل الاجتماعي وقياس رضا المواطنين لتقديم خدمة استجابة سريعة، بالإضافة إلى تشغيل المنظومة الداخلية لميكنة إجراءات العلاج على نفقة الدولة.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي مركز خدمة عملاء الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمستشفى، والذي يقدم العديد من الخدمات التأمينية للمواطنين؛ من بينها استخراج التحويلات الخارجية للحالات الطارئة، وتجديد بطاقات المستفيدين من أصحاب المعاشات والأرامل، فضلاً عن عدد من الخدمات التي تسهم في التيسير على المواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم.