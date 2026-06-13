حزب إرادة جيل: التنسيقية نموذج ملهم في تمكين الشباب وصناعة القيادات

تقدم حزب إرادة جيل برئاسة تيسير مطر، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيسها، مؤكدًا أن التنسيقية نجحت خلال سنوات قليلة في ترسيخ تجربة سياسية وطنية رائدة أسهمت في إعداد وتأهيل جيل جديد من الكوادر والقيادات الشابة القادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد الحزب، في بيان له، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ انطلاقها في عام 2018 استطاعت أن تقدم نموذجًا فريدًا في العمل السياسي والشبابي، قائمًا على الحوار والتنوع والتأهيل والتدريب، لتصبح إحدى أهم منصات صناعة القيادات الشابة ودعم المشاركة السياسية، بما يعكس إيمان الدولة المصرية بقدرات شبابها ودورهم المحوري في صناعة المستقبل.

وأشار حزب إرادة جيل إلى أن التنسيقية نجحت على مدار ثمانية أعوام في تحويل الطاقات الشبابية إلى كفاءات سياسية حقيقية، وأسهمت في إعداد كوادر تمتلك الوعي والمعرفة والخبرة، الأمر الذي انعكس بصورة واضحة على أداء العديد من الشباب الذين تقلدوا مواقع تنفيذية وتشريعية وحزبية مختلفة.

وأوضح الحزب، أن عددا من أعضاء وكوادر إرادة جيل كانوا من بين الشباب الذين حظوا بفرصة التأهيل والتدريب داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واكتسبوا خبرات سياسية وتنظيمية مهمة ساعدتهم على تطوير قدراتهم وتعزيز دورهم في العمل العام، وهو ما يمثل شهادة حقيقية على نجاح التجربة وتأثيرها الإيجابي في بناء الإنسان المصري.

وأضاف البيان، أن ما قدمته التنسيقية لم يكن مجرد برامج تدريبية أو فعاليات سياسية، وإنما منظومة متكاملة تهدف إلى ترسيخ قيم الانتماء الوطني والعمل المؤسسي والتفكير الاستراتيجي، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات والمشاركة في مسيرة التنمية والبناء.

وشدد حزب إرادة جيل على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أصبحت نموذجًا وطنيًا ملهمًا في ملف تمكين الشباب، ورسخت مفهوم المشاركة والحوار والتعاون بين مختلف التيارات السياسية تحت مظلة المصلحة الوطنية، بما يعزز الاستقرار ويدعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن العلاقة بين إرادة جيل والتنسيقية تقوم على وحدة الهدف والرؤية نحو بناء مصر الحديثة والقوية بسواعد أبنائها من الشباب الواعي والمؤهل، متمنيًا للتنسيقية دوام النجاح والتقدم ومواصلة دورها الوطني في إعداد أجيال جديدة من القيادات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عن مصالحه.