الغندور يستشهد باستاد الأهلي: دعم نادي الزمالك بالتصوير مع درع الدوري غير مستغرب

أثار الإعلامي خالد الغندور تفاعلًا واسعًا ، بعد حديثه عن طرق دعم الجماهير لأنديتهم، مقارنة بين ما يقدمه الأهلي والزمالك من مبادرات مادية رمزية.

وقال خالد الغندور عبر حسابه على موقع «فيسبوك»إن نادي الزمالك يطرح صورة مع درع الدوري مقابل 4500 جنيه، بينما سبق للنادي الأهلي طرح مبادرة “طوبة باسم المشجع” داخل استاد الأهلي الجديد، بأسعار تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه أو أكثر، مؤكدًا أن الهدف في النهاية هو دعم الأندية من جماهيرها في إطار من الانتماء والحب.

وأضاف خالد الغندور أن أحد أصدقائه أبدى رغبته في شراء “طوبة” بقيمة 30 ألف جنيه في استاد الأهلي خلال شهر أكتوبر، متسائلًا عن مدى توفرها، مشيرًا إلى أنه يتحدث بجد وليس على سبيل المزاح.

الصور التذكارية لجماهير الزمالك مع درع الدوري

أطلق نادي الزمالك عبر تطبيقه الرسمي فرصة للجماهير من أجل التصوير مع درع الدوري الممتاز، وذلك بعد وصوله إلى متحف النادي بمقر القلعة البيضاء في ميت عقبة.

وتتيح التجربة الجديدة لجماهير الزمالك التقاط صور تذكارية مع درع الدوري مقابل رسوم متفاوتة، تبدأ من 20 دولارًا وتصل إلى 4500 دولار، مرورًا بفئات 250 و650 و1500 دولار، وفقًا لفئات الحجز المتاحة داخل التطبيق.