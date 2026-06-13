لن تتوقع علاقة الكبد الدهني بأمراض القلب.. تفاصيل

يزيد مرض الكبد الدهني من خطر الإصابة بأمراض أخرى، وخاصة أمراض القلب وقد أثبت العلماء صحة ذلك حتى بعد الأخذ بعين الاعتبار عوامل الخطر الأخرى، بما في ذلك متلازمة التمثيل الغذائي وهذا يعني أن مرض الكبد الدهني يُعدّ بحد ذاته عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.



ووفقا لما جاء فى موقع “webmd”، يمكن أن تحديد تأثير القلب على الكبد من خلال فحوصات التصوير، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي، حيث تساعد الطبيب فى تحديد ما إذا كان لديك ترسبات دهنية في الكبد وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أم لا.

تشمل بعض تأثيرات مرض الكبد الدهني على القلب الأمراض التالية:

مرض القلب التاجي

مرض الشريان السباتي

التغييرات الهيكلية

زيادة الدهون المحيطة بالقلب (الدهون الموجودة حول القلب)

تكلسات الصمامات

التغيرات الوظيفية

عدم انتظام ضربات القلب

تغيرات التوصيل

إطالة فترة QTc

يرتبط الكبد الدهني وأمراض القلب أيضًا بمتلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة من الحالات المرتبطة ببعضها البعض.