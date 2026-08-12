جامعة عين شمس توقع اتفاقًا تاريخيًا لإنشاء أول فرع دولي لجامعة إكستر البريطانية في مصر

في خطوة تُعد الأبرز في مسار التعاون الأكاديمي الدولي لمصر، تستعد جامعة عين شمس وجامعة عين شمس الأهلية لتوقيع اتفاق مهم وكبير مع جامعة إكستر البريطانية، وذلك غدا، الخميس، بمقر جامعة عين شمس الحكومية.

يأتي هذا التوقيع تتويجًا لمسار من التنسيق المشترك بين الجانبين، ليُعلن رسميًا عن إقامة شراكة ثلاثية تهدف إلى إنشاء أول حرم دولي فرعي لجامعة إكستر في مصر، على أن يُستضاف هذا الحرم داخل جامعة عين شمس الأهلية.

وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها لجامعة إكستر، إحدى الجامعات البريطانية المرموقة الأعضاء في مجموعة Russell Group، والتي تحتل مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، من بينها تصنيف QS العالمي (نحو المرتبة 170)، وتصنيف Times Higher Education (151–200)، وتصنيف شنغهاي الأكاديمي للجامعات العالمية لعام 2025، إلى جانب مراتب متقدمة بين الجامعات البريطانية في دليل Complete University Guide (المرتبة 11) وتصنيف Times & Sunday Times (المرتبة 14) لعامي 2026/2027، وتضم أكثر من 30 ألف طالب من أكثر من 150 دولة حول العالم.

وبموجب هذه الشراكة، تحتفظ جامعة إكستر بالسيطرة الكاملة على الدرجة العلمية والمناهج الدراسية وضمان الجودة ومعايير القبول، بحيث تُقدَّم في مصر ذات الدرجة العلمية الكاملة التي تُمنح في حرم الجامعة بالمملكة المتحدة، دون أن تكون درجة مشتركة أو ممنوحة بموجب امتياز تجاري مخفف.

في المقابل، تتولى جامعة عين شمس الأهلية استضافة الحرم وتشغيله محليًا، بينما تقدّم جامعة عين شمس الدعم المؤسسي اللازم لإنجاح الشراكة.

وقد شهدت هذه الشراكة محطات رسمية متتالية، إذ تم توقيع مذكرة التفاهم في يناير 2025 بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، ويأتي توقيع اتفاقية المبادئ (Heads of Terms) يوم الخميس المقبل بمقر جامعة عين شمس الحكومية خطوة تالية في هذا المسار، فيما يُستهدف توقيع اتفاقية التعاون الدولي الكاملة في أكتوبر 2026.

وتشمل مجالات الدراسة المزمع تقديمها ضمن الحرم الجديد برامج تتوافق مع أولويات التنمية في مصر، من بينها كلية الأعمال ثلاثية الاعتماد والمصنّفة في المرتبة الثانية بريطانيًا في التسويق والمرتبة الثامنة في إدارة الأعمال، وعلوم الحاسب ضمن أفضل 20 جامعة بريطانية، المدعومة بقدرات بحثية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني في مجالي الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، بالإضافة إلى الهندسة العامة ضمن أفضل 10 جامعات بريطانية بنسبة تميز دولي في الأبحاث تبلغ 92%، وعلوم الصحة والحياة المصنّفة عالميًا.

وتمنح هذه الشراكة الطلاب المصريين فرصة الحصول على تعليم بريطاني بمعايير مجموعة Russell Group دون الحاجة للهجرة إلى المملكة المتحدة، كما تفتح المجال أمام استقطاب طلاب من دول أفريقيا والخليج والشرق الأوسط الراغبين في تعليم بريطاني نخبوي أقرب جغرافيًا، بالنظر إلى أن جامعة إكستر تستقطب بالفعل طلابًا من أكثر من 150 دولة حول العالم.

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الدكتور محمد ضياء الدين، رئيس جامعة عين شمس، أن هذه الشراكة تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بالتواصل مع أكبر الجامعات ومراكز التميز الأكاديمي في العالم، وحرص الدولة المصرية على الارتقاء بمنظومة التعليم العالي ومواكبة أفضل المعايير الدولية.

وأوضح رئيس الجامعة أن “إدارة الجامعتين الحكومية والأهلية حرصتا على بناء هذه الشراكة مع جامعة إكستر البريطانية إيمانًا بأن أبناءنا الطلاب يستحقون أفضل الفرص التعليمية المتاحة عالميًا دون الحاجة إلى مغادرة أرض الوطن”، معربًا عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس التزام المؤسسة بتوفير تعليم عالي الجودة يليق بطموحات الشباب المصري، ويضع مصر على خريطة التعليم العالمي بثقة واقتدار، ومشددًا في الوقت ذاته على استمرار الجامعة في السعي نحو مزيد من أوجه التعاون مع كبرى المؤسسات الأكاديمية العالمية بما يخدم أهداف التنمية الوطنية.