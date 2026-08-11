التعليم العالي والثقافة تبحثان إطلاق مشروع قومي للطفل المصري واكتشاف الموهوبين

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، اجتماعًا مع الكاتبة سماح أبو بكر عزت مقرر لجنة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور محمد فتحي عضو اللجنة، لمناقشة عدد من الملفات الموضوعات التي تتعلق بنشاط الطفل ووضع تصور لمشروع قومي للطفل المصري، بحضور عمرو البسيوني، الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، الدكتور اشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل.

حيث ناقش الاجتماع دراسة وضع تصورعام لمشروع قومي للانشطة الطفل المصري يشمل تقديم أنشطة وفعاليات تعمل على أكتشاف الموهوبين من أبناء مصر ووضع آلية لرعايتهم، وكيفية الاستفادة من كافة الشركاء للوصوع بالفعاليات لكل طفل على أرض مصر.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، إن الاستثمار في الطفل المصري هو استثمار مباشر في مستقبل الوطن، وإن بناء وعيه وتنمية قدراته واكتشاف مواهبه في مراحل مبكرة يمثل أحد أهم محاور بناء الإنسان المصري، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية وأهداف استراتيجية مصر 2030،

مشيرا إلى أن العمل على وضع تصور متكامل لمشروع قومي للطفل المصري، يضمن وصول الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال في مختلف محافظات الجمهورية، مع الاهتمام باكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتوفير البيئة المناسبة لصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم، والاستفادة من إمكانات جميع المؤسسات والجهات المعنية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمشاركة في بناء مستقبل مصر.