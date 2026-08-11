طوارئ في مياه الشرب بالجيزة لإصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بشارع جامعة الدول العربية

تابع المهندس محمد حفناوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ميدانيًا أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه قطر 400 مم بشارع جامعة الدول العربية، ناصية شارع الحجاز.

وأوضح المهندس محمد حفناوي أنه جارٍ حاليًا أعمال سحب المياه الناتجة عن الكسر، تمهيدًا لبدء أعمال الإصلاح، مشيرًا إلى أن الكسر أدى إلى انقطاع المياه عن المنطقة الممتدة من أول شارع جامعة الدول العربية وحتى شارع السودان.

وأكد رئيس الشركة أنه تم الدفع بـ 10 سيارات شفط و2 بدالة محمولة لسحب المياه من موقع الكسر، إلى جانب فرق الإصلاح الفنية والمعدات اللازمة، لسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.

كما وجه المهندس محمد حفناوي باستمرار المتابعة الميدانية للأعمال وسرعة الانتهاء منها، مع توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة لحين عودة الخدمة بصورة طبيعية، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.