التعليم العالي تطلق سلسلة من الأدلة الإرشادية لتوعية طلاب الثانوية العامة بإجراءات التنسيق الإلكتروني

وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بإتاحة كافة المعلومات والإرشادات التي تساعد الطلاب على الاستخدام الصحيح لموقع التنسيق الإلكتروني، وتعريفهم بمختلف مراحل وإجراءات التنسيق، بما يسهم في تسجيل الرغبات بصورة صحيحة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت سلسلة متكاملة من الأدلة الإرشادية المبسطة، في إطار الحملة الإعلامية التي تنفذها الوزارة لتوعية طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بكافة القواعد والإجراءات المنظمة للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأوضح أن الأدلة الإرشادية تتناول الموضوعات التي تهم الطلاب بصورة مبسطة وفي شكل "سؤال وجواب"، بما يسهم في الإجابة عن أكثر الاستفسارات شيوعًا، وتقديم المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، ومساعدة الطلاب على تجنب الأخطاء الشائعة أثناء تسجيل الرغبات.

وأضاف أن السلسلة تتضمن الأدلة الإرشادية التالية:

- دليل التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني.

- دليل ترتيب الرغبات بالتنسيق الإلكتروني.

- دليل قواعد التوزيع الجغرافي.

- دليل إعلان نتيجة التنسيق وطباعة بطاقة الترشيح.

- دليل القبول بالكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات.

- دليل قواعد قبول الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات الحكومية والمعاهد.

- دليل قواعد قبول الفئات الخاصة بالتنسيق الإلكتروني.

وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجميع طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بمتابعة الأدلة الإرشادية التي سيتم نشرها تباعًا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة المتعلقة بالتنسيق الإلكتروني، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تؤكد الوزارة استمرار نشر الأدلة الإرشادية والتصميمات التوضيحية والمواد التوعوية والفيديوهات الإرشادية طوال فترة التنسيق؛ لمساندة الطلاب في مختلف المراحل، والإجابة عن استفساراتهم، وتيسير إجراءات تسجيل الرغبات.