طلب منه تغيير خط سيره.. ضبط عامل تعدى على سائق سيارة أجرة بقطعة زجاج في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر سائق سيارة أجرة من قيام أحد الركاب بالتعدى عليه وإحداث إصابته بالبحيرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجاري تبلغ لقسم شرطة دمنهور بالبحيرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق– مصاب بجروح قطعية") ، وبسؤاله قرر بتضرره من أحد الركاب لقيامه بالتعدى عليه بقطعة زجاجية إثر حدوث مشاجرة بينهما لطلب الآخر توصيله لمكان خارج خط سيره ورفضه ذلك.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل– مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور) ، وتم بإرشاده ضبط الزجاجة المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.