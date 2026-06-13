متداول على صفحات الإخوان.. الأمن يكشف حقيقة فيديو سرقة غطاء الصرف الصحي بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام شخصين بسرقة غطاء صرف صحى بأسيوط.

وبالفحص تبين سابقة ضبط مرتكبى الواقعة المنوه عنها خلال شهر مارس الماضى وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما ونشر خبر بمضمون الفحص أنذاك.. كما تبين أن الصفحة المشار إليها قامت بنشر ذات المقطع بتاريخ 12 مارس الماضى ، وأعادت نشره بتاريخ اليوم 13 الجارى عقب التلاعب فيه وإخفاء تاريخ الواقعة الظاهر بالمقطع.

يأتى ذلك فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من إختلاق الأكاذيب ونشر مقاطع فيديو قديمة والإدعاء بكونها حديثة لمحاولة النيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد وهو ما يدركه الرأى العام، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.