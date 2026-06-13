تسببت فى بتر طرف من أصابعها.. القبض على بائعة متجولة أجنبية ضربت

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن حدوث مشاجرة بين بائعتين متجولتين "تحملان جنسية دولتان آخرتان" تعدت خلالها إحداهما على الأخرى بالضرب وقضم يدها مما تسبب فى بتر أحد أطراف أصابعها بالجيزة.





بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الدقى من (بائعة متجولة "تحمل جنسية إحدى الدول" – مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بتضررها من بائعة متجولة ("تحمل جنسية دولة أخرى" – مقيمة بذات الدائرة) لقيامها بالتعدى عليها بالضرب وقضم يدها مما تسبب فى بتر أحد أطراف أصابعها حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بسبب لهو الأطفال.





أمكن ضبط المشكو فى حقها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.