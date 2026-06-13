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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة مدير أعمال فان دام في اتهامه بالابتزاز إلى 27 يونيو

محكمة
محكمة
رامي المهدي

قررت المحكمة الاقتصادية، اليومالسبت تاجيل محاكمة مدير الأعمال السابق للممثل العالمي فاندام، في القضية رقم 35 لسنة 2026 جنح اقتصادية مصر الجديدة، وذلك لاستكمال إجراءات التقاضي لجلسة 27 يونيو للنطق بالحكم.

وتتضمن القضية اتهامات تتعلق بإساءة استخدام وسائل الاتصالات، والقذف، والتشهير.

وبدأت تفاصيل الواقعة باتهام الفنان العالمي فان دام لمدير أعماله السابق بنشر صور مسيئة له عبر وسائل تقنية المعلومات، إلى جانب التهديد والتشهير وإسناد وقائع من شأنها النيل من سمعته واعتباره.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم – بحسب الاتهامات – قام بابتزاز المجني عليه وطلب مبالغ مالية دون وجه حق، إضافة إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر محتوى مسيء.

وأقام فان دام دعوى مدنية ضد المتهم، طالب فيها بتعويض مؤقت قدره 100001 جنيه، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به، فيما تواصل المحكمة نظر القضية للفصل فيها.


 

المحكمة الاقتصادية مدير الأعمال السابق للممثل العالمي فاندام فاندام مصر الجديدة جنح اقتصادية مصر الجديدة

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