خبطها ومشى.. القبض على شخص صدم سيارة فتاة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام قائد سيارة "ملاكى" بالإصطدام بسيارتها من الخلف وإحداث تلفيات بها حال سيرهما بأحد الشوارع بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مايو المنقضى تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من القائمة على النشر (محاسبة – مقيم بدائرة قسم ثان مدينة نصر) بتضررها من قائد سيارة "ملاكى" لقيامه بالإصطدام بسيارتها وإحداث تلفيات بها.

وأمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة .. واتخاذ الإجراءات القانونية.





