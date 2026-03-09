ترامب: أستراليا توفر الحماية لـ5 لاعبات من منتخب إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، أبلغه بأن خمس لاعبات من منتخب إيران لكرة القدم للسيدات تحت حماية الشرطة الاتحادية وسط مخاوف من احتمال تعرضهن للعقاب.

وكانت شبكة إس.بي.إس الأسترالية قد ذكرت في وقت سابق أن خمس لاعبات "هربن" بعد خروج المنتخب من بطولة كأس آسيا، وأنهن تحت حماية الشرطة الاتحادية ويسعين للحصول على مساعدة من الحكومة.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" عقب محادثته مع ألبانيزي: "تمت معالجة وضع خمس لاعبات، والبقية في الطريق".

وأضاف: "لكن بعضهن يشعرن بأن عليهن العودة لأنهن قلقات على سلامة عائلاتهن، بما في ذلك التهديدات التي قد يتعرض لها أقاربهن إذا لم يعدن".

وبدأ مشوار منتخب إيران في كأس آسيا التي تستضيفها أستراليا بالتزامن مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية على إيران مما أسفر عن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وودع الفريق البطولة أمس الأحد، بعد خسارته 2-0 أمام الفلبين.

وقال اتحاد اللاعبين المحترفين (فيفبرو) اليوم الاثنين، إن هناك مخاوف جدية بشأن سلامة منتخب إيران للسيدات مع استعدادهن للعودة للوطن بعد أن وصفن "بالخائنات في زمن الحرب" لرفضهن ترديد النشيد الوطني قبل مباراة في كأس آسيا.

ووصف أحد المعلقين في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية قرار اللاعبات بالصمت أثناء عزف النشيد الوطني قبل المباراة الأولى في البطولة أمام كوريا الجنوبية بأنه "قمة العار".

وفي المباراة الثانية أمام أستراليا، غنت اللاعبات النشيد الوطني وأدين التحية، ما أثار مخاوف نشطاء حقوق الإنسان من احتمال أن يكون ذلك قد تم تحت ضغط من مسؤولين حكوميين.