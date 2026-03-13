مفتي الديار المصرية يوضح صفات الزوجة المثالية .. فيديو

أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، أن للزوجة المثالية معايير محددة تجعلها محل تقدير ومودة داخل الأسرة، بما يتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي.

الصفات الأساسية للزوجة الصالحة

وأوضح المفتي، خلال حديثه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «اسأل المفتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحديث عن الزوجة المثالية أو المرأة الصالحة، يشير إلى امرأة تتحلى بالصدق والطاعة، وتحافظ على بيتها ومال زوجها.

وأضاف أن هذه المرأة تكون مصدر سرور لزوجها، تستمع إليه، تبادر في تنفيذ أوامره، وتحافظ على العلاقة بينهما بالحب والاحترام.

أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نموذجًا للزوجة المثالية

وأشار المفتي إلى أن مكانة أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها-، عند النبي - صلى الله عليه وسلم- تمثل نموذجًا للزوجة المثالية، حيث كان النبي يحبها ويقدر فضائلها، كما جاء في حديثه حين سُئل عن أحب النساء إليه؛ فأخبر عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -.

البيت المثالي بين البساطة والهدوء

وأضاف المفتي أن البيت الذي تعيش فيه الزوجة المثالية يجمع بين البساطة المادية والهدوء المعنوي؛ ما يمنح الزوج شعورًا بالاطمئنان والسكينة بعد عناء الحياة اليومية.

الحب والغيرة مؤشر على المودة والاحترام

وأكد مفتي الديار أن الحب والغيرة الطبيعية بين الزوجين- كما ظهر في العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة-؛ مؤشر على عمق المودة والاحترام، ويجب أن تُفهم هذه المشاعر ضمن إطار الاعتدال والوفاء والتقدير المتبادل بين الزوجين.