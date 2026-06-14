بعد تصريحات كاظم الساهر.. سهير جودة تتحدّث عن وجع الندم المتأخر | ماذا قالت؟

وجّهت الإعلامية سهير جودة رسالة إنسانية مؤثرة تناولت فيها فكرة الندم المتأخر وتأثيره العميق في العلاقات الإنسانية، مشيرة إلى أن كثيرًا من الأشخاص لا يدركون قيمة من حولهم إلا بعد فقدانهم.

وقالت سهير جودة، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": «حين يأتي الندم متأخرًا، بعد أن يصبح الرجوع مستحيلاً، فلا يوجد وجع أصعب من أن تظهر الحقيقة بعد انتهاء كل شيء، بعد أن يرحل الشخص، وتنتهي العلاقة، وتضيع الفرصة».

وأضافت أن الإنسان كثيرًا ما يظن أن لديه الوقت الكافي لتصحيح أخطائه أو التعبير عن مشاعره، إلا أن الواقع قد يفاجئه بانتهاء الفرص دون رجعة، مؤكدة أن الاعتياد على وجود الآخرين قد يجعل البعض لا يقدّر قيمتهم الحقيقية.

وتطرقت الإعلامية إلى تصريحات الفنان كاظم الساهر بشأن زوجته الراحلة، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا، بعد اعترافه بأنه لا يزال يحمل شعورًا بالذنب تجاهها، متمنيًا لو أظهر لها مزيدًا من الاهتمام والتقدير خلال حياتها.

وأشارت إلى الجملة التي أثارت تعاطف الجمهور، حين قال كاظم الساهر: «للأسف إحنا الرجال بندمر أعظم امرأة بتقف جنبنا»، معتبرة أنها تعكس حالة من الندم الإنساني العميق التي يمر بها كثيرون.

واختتمت سهير جودة رسالتها بطرح عدد من التساؤلات حول طبيعة الندم في العلاقات، وما إذا كان يرتبط بالأفعال أم بالكلمات التي لم تُقل، داعية إلى ضرورة تقدير العلاقات الإنسانية قبل أن تتحول إلى ذكريات، وقبل أن يصبح الندم هو الشعور الوحيد المتبقي.