نظير عياد: صداقة الرسول وسيدنا أبو بكر كانت نموذجا فريدا في الإخلاص والوفاء

أكد الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية أن سيدنا أبو بكر الصديق يُعد مثالًا للصديق الوفي الذي يضحي بنفسه من أجل صديقه، مشيرًا إلى أن صداقته مع رسول الله ﷺ كانت نموذجًا فريدًا في الإخلاص والوفاء.

وقال نظير عياد، خلال لقاء له لبرنامج “أسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن حديث النبي صلى الله علية وسلم "المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يُخالل، وهو توجيه نبوي بضرورة حسن اختيار الصديق، لأن الصديق يؤثر في سلوك الإنسان وأخلاقه.

وتابع مفتي الديار المصرية، أن الوفاء بالعهد كان عنوان الصداقة بين أبو بكر الصديق ورسول الله ﷺ، حيث ظل وفيًّا له في جميع المواقف، وسانده في الدعوة منذ بدايتها، فكان نموذجًا خالدًا للصداقة الصادقة والوفاء.