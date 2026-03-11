جولات ميدانية مكثفة لمحافظ أسوان لضبط الشارع وتحسين مستوى الخدمات

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية لمتابعة الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين على أرض الواقع ، حيث تفقد عددًا من المناطق الحيوية داخل المدينة شملت مناطق الكرور ، والنفق ، وخلف مديرية الطب البيطرى ، والناصرية ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وخلال جولته التى رافقه فيها القيادات التنفيذية ، شدد محافظ أسوان على ضرورة تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية لرفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع والميادين الرئيسية بما يساهم فى تحقيق السيولة المرورية وإضفاء المظهر الحضارى اللائق بالمناطق السكنية ، موجهاً بزيادة معدلات العمل فى منظومة النظافة العامة، والتعامل الفورى مع أى تراكمات للمخلفات أو القمامة ، مع المتابعة المستمرة لضمان الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين .

وفيما يتعلق بمشكلة تدفق المياه الجوفية أسفل كوبرى خزان أسوان البديل ، فأوضح المهندس عمرو لاشين بأنه تم تنفيذ أعمال الربط بشبكة تخفيض منسوب المياه الجوفية التابعة للرى وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وهو ما ساهم فى منع تدفق المياه ، وسيتم بالتوازى تمهيد مدخل منطقة الكرور لتحقيق السيولة المطلوبة للمواطنين ، وأيضاً للمركبات المترددة على الكوبرى .

جهود متنوعة

وفى منطقة الناصرية ، وعقب إستماعه لمطالب وإحتياجات أهالى المنطقة ، وجه عمرو لاشين المسئولين بالوحدة المحلية إلى رفع كافة الإشغالات العشوائية الموجودة على مسار تغطية مصرف السيل ، مع تكثيف أعمال النظافة العامة ، وحل أى مشاكل تتعلق بالصرف الصحى ، ومراجعة محطة الصرف بالمنطقة ، والتى تضم 6 طلمبات قدرة كل منها 250 لتر / ثانية ، فضلاً عن التعامل مع أى كابلات كهربائية بالتغطية اللازمة لها للحفاظ على سلامة المواطنين ، وهو الذى تكامل مع تركيب 27 ألف متر من الإنترلوك بالشوارع الداخلية للناصرية بواسطة مديرية الطرق وجهاز التعمير لتسهيل حركة الأهالى وتوفير طرق آمنة وجمالية لهم .

وفى نفس السياق أوضح محافظ أسوان بأنه سيتم مخاطبة الهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل للتعاقد معها لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية ورفع الكفاءة لكوبرى الشيخ عيسى بالجوزيرة ، وأيضاً كوبرى المحاميد بإدفو لتسهيل الحركة المرورية ، والحد من وقوع أي حوادث بهما ، والحفاظ على سلامة أرواح المواطنين .

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن الجولات الميدانية المفاجئة ستستمر بشكل يومى فى مختلف الأحياء والمناطق، للوقوف على المشكلات من أرض الواقع والعمل على حلها بشكل سريع وفورى بما يحقق رضا المواطن الأسواني ويعزز من مستوى الخدمات المقدمة له.

وأشار عمرو لاشين إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية لتحقيق الإنضباط في الشارع الأسوانى ، وتوفير بيئة حضارية وآمنة تليق بأهالى هذه المحافظة العريقة.