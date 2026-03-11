قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة سائق وإصابة 4 آخرين بحادث تصادم سيارات على الطريق الأوسطي
كارولين عزمي: والدي رفض دخولي التمثيل وكان هيسحب ملفي من معهد الفنون المسرحية
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في ليلة 22 رمضان
تراجع سعر الدولار رسميًا الآن في البنوك.. وصل كام؟
احذروا الشبورة والرمال.. تفاصيل خريطة الطقس وتقلبات الساعات القادمة
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين ليلة 23 رمضان
القوات المسلحة الإيرانية: في حال تهديد موانئنا فجميع موانئ المنطقة هدف مشروع لنا
رزان جمال: أرغب في العمل مع الفنان محمد رمضان.. وفيلم الأسد سيجمعني معه
حمزة عبد الكريم على رأس قائمة برشلونة لمواجهة لاكورنيا
رزان جمال تكشف لـ رامز جلال: «نفسي أغنّي مع شيرين»
بيراميدز يخوض أولي تدريباته في العاصمة المغربية الرباط
عمرو الليثي: السعادة الحقيقية في الرضا.. وطفلة تعطي درسًا مؤثرًا في معنى النِعَم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جولات ميدانية مكثفة لمحافظ أسوان لضبط الشارع وتحسين مستوى الخدمات

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية لمتابعة الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين على أرض الواقع ، حيث تفقد عددًا من المناطق الحيوية داخل المدينة شملت مناطق الكرور ، والنفق ، وخلف مديرية الطب البيطرى ، والناصرية ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وخلال جولته التى رافقه فيها القيادات التنفيذية ، شدد محافظ أسوان على ضرورة تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية لرفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع والميادين الرئيسية بما يساهم فى تحقيق السيولة المرورية وإضفاء المظهر الحضارى اللائق بالمناطق السكنية ، موجهاً بزيادة معدلات العمل فى منظومة النظافة العامة، والتعامل الفورى مع أى تراكمات للمخلفات أو القمامة ، مع المتابعة المستمرة لضمان الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين .

وفيما يتعلق بمشكلة تدفق المياه الجوفية أسفل كوبرى خزان أسوان البديل ، فأوضح المهندس عمرو لاشين بأنه تم تنفيذ أعمال الربط بشبكة تخفيض منسوب المياه الجوفية التابعة للرى وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وهو ما ساهم فى منع تدفق المياه ، وسيتم بالتوازى تمهيد مدخل منطقة الكرور لتحقيق السيولة المطلوبة للمواطنين ، وأيضاً للمركبات المترددة على الكوبرى .

 

جهود متنوعة 

وفى منطقة الناصرية ، وعقب إستماعه لمطالب وإحتياجات أهالى المنطقة ، وجه عمرو لاشين المسئولين بالوحدة المحلية إلى رفع كافة الإشغالات العشوائية الموجودة على مسار تغطية مصرف السيل ، مع تكثيف أعمال النظافة العامة ، وحل أى مشاكل تتعلق بالصرف الصحى ، ومراجعة محطة الصرف بالمنطقة ، والتى تضم 6 طلمبات قدرة كل منها 250 لتر / ثانية ، فضلاً عن التعامل مع أى كابلات كهربائية بالتغطية اللازمة لها للحفاظ على سلامة المواطنين ، وهو الذى تكامل مع تركيب 27 ألف متر من الإنترلوك بالشوارع الداخلية للناصرية بواسطة مديرية الطرق وجهاز التعمير لتسهيل حركة الأهالى وتوفير طرق آمنة وجمالية لهم .

وفى نفس السياق أوضح محافظ أسوان بأنه سيتم مخاطبة الهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل للتعاقد معها لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية ورفع الكفاءة لكوبرى الشيخ عيسى بالجوزيرة ، وأيضاً كوبرى المحاميد بإدفو لتسهيل الحركة المرورية ، والحد من وقوع أي حوادث بهما ، والحفاظ على سلامة أرواح المواطنين .

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن الجولات الميدانية المفاجئة ستستمر بشكل يومى فى مختلف الأحياء والمناطق، للوقوف على المشكلات من أرض الواقع والعمل على حلها بشكل سريع وفورى بما يحقق رضا المواطن الأسواني ويعزز من مستوى الخدمات المقدمة له.

وأشار عمرو لاشين إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية لتحقيق الإنضباط في الشارع الأسوانى ، وتوفير بيئة حضارية وآمنة تليق بأهالى هذه المحافظة العريقة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

ترشيحاتنا

دعاء ليلة القدر

دعاء ليلة القدر.. كلمات مأثورة عن النبي رددها يوميا

ختام الأسبوع الدعوي الـ20 في جامعة العاصمة

ندوة البحوث الإسلامية تناقش دور الإعلام المعاصر في تشكيل وعي الشباب

مدير شؤون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية

مدير شئون القرآن بالمعاهد الأزهرية يرد على شبهة إنكار فرضية الحجاب

بالصور

أمن الغربية يحرر 182 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الكحك والبسكويت.. أضرار الإفراط في تناولهم خلال العيد

الكحك و البسكويت.. أضرار الافراط فى تناولهم فى العيد
الكحك و البسكويت.. أضرار الافراط فى تناولهم فى العيد
الكحك و البسكويت.. أضرار الافراط فى تناولهم فى العيد

مسلسل الكينج الحلقة 22 .. حنان مطاوع تقتل احمد كشك ومصطفى خاطر يبتزها

حنان مطاوع ومحمد عادل إمام
حنان مطاوع ومحمد عادل إمام
حنان مطاوع ومحمد عادل إمام

هاجر أحمد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

.هاجر احمد تخطف الانظار بإطلالة كاجوال
.هاجر احمد تخطف الانظار بإطلالة كاجوال
.هاجر احمد تخطف الانظار بإطلالة كاجوال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد