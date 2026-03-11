تراجع سعر الدولار رسميًا الآن في البنوك.. وصل كام؟

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه تراجعًا طفيفًا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 داخل غالبية البنوك، في حين حافظ السعر على حالة من الاستقرار داخل البنك المركزي المصري، وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين لتحركات العملة الأمريكية وتأثيرها على الأسواق المحلية.

وبحسب آخر التحديثات الصادرة عن البنوك، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.92 جنيهًا للشراء و52.06 جنيهًا للبيع، ليبقى مستقراً دون تغيير ملحوظ مقارنة بتعاملات سابقة خلال اليوم.





سعر الدولار في البنوك

وفي البنوك الأخرى، سجل الدولار انخفاضًا طفيفًا مع نهاية التعاملات، حيث بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 51.92 جنيهًا للشراء و52.02 جنيهًا للبيع.

كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري المستوى نفسه، حيث وصل إلى 51.92 جنيهًا للشراء و52.02 جنيهًا للبيع، وهو السعر ذاته المسجل في عدد كبير من البنوك.

ويعكس هذا التراجع المحدود حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، في ظل متابعة الأسواق للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيرها على حركة العملات الأجنبية.



سعر الدولار اليوم في البنوك

وفيما يلي أحدث أسعار الدولار داخل عدد من البنوك العاملة في مصر:

البنك الأهلي المصري

51.92 جنيه للشراء

52.02 جنيه للبيع

بنك مصر

51.92 جنيه للشراء

52.02 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية

51.92 جنيه للشراء

52.02 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB

51.92 جنيه للشراء

52.02 جنيه للبيع

بنك البركة

51.90 جنيه للشراء

52.00 جنيه للبيع

المصرف المتحد

51.92 جنيه للشراء

52.02 جنيه للبيع

البنك المصري الخليجي

51.92 جنيه للشراء

52.02 جنيه للبيع



أسعار الدولار في عدد من البنوك الأخرى

كما أظهرت البيانات الصادرة عن البنوك تحديثات جديدة لأسعار الدولار، حيث جاءت كالتالي:

البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB)

51.91 جنيه للشراء

52.01 جنيه للبيع

بنك HSBC

51.92 جنيه للشراء

52.02 جنيه للبيع

بنك القاهرة

51.93 جنيه للشراء

52.03 جنيه للبيع

المصرف المتحد

51.92 جنيه للشراء

52.02 جنيه للبيع

بنك فيصل الإسلامي

51.92 جنيه للشراء

52.02 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية

51.82 جنيه للشراء

51.92 جنيه للبيع

بنك مصر

51.92 جنيه للشراء

52.02 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB

51.92 جنيه للشراء

52.02 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري

51.92 جنيه للشراء

52.02 جنيه للبيع

بنك قطر الوطني الأهلي QNB

51.90 جنيه للشراء

52.00 جنيه للبيع

استقرار نسبي في سوق الصرف

يشير خبراء الاقتصاد إلى أن التراجع الطفيف في سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم يعكس حالة من الاستقرار النسبي داخل سوق الصرف، خاصة مع استمرار تدفقات العملة الأجنبية من عدة مصادر، مثل السياحة وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية.

كما تلعب السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري دورًا مهمًا في الحفاظ على توازن سوق الصرف والحد من التقلبات الحادة في سعر الدولار مقابل الجنيه.



متابعة مستمرة لتحركات العملة

وتحظى تحركات الدولار باهتمام كبير من قبل المستثمرين والمتعاملين في الأسواق، نظراً لتأثيرها المباشر على أسعار السلع المستوردة والمواد الخام، بالإضافة إلى انعكاسها على حركة التجارة والاستثمار داخل الاقتصاد المصري.

ومن المتوقع أن تستمر متابعة الأسواق لتطورات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتطورات الإقليمية التي قد تؤثر على حركة العملات وأسواق المال.