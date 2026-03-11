قولوا يا رب.. مينا ماهر يدعم الزمالك قبل مواجهة إنبي بالدوري

حرص الإعلامي مينا ماهر على دعم فريق الزمالك قبل مواجهة الفريق الأبيض أمام إنبي في بطولة الدوري الممتاز.



وكتب مينا ماهر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “الدوري في ميت عقبة.. قولوا يا رب”.

يستضيف فريق الزمالك نظيره إنبي في مواجهة قوية مساء اليوم الأربعاء، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لبطولة دوري نايل لموسم 2025-2026.

وتحظى مواجهة الزمالك وإنبي بأهمية كبيرة لكلا الفريقين، خاصة أنها تأتي في ختام المرحلة الأولى من الدوري، قبل انطلاق المرحلة الحاسمة التي ستحدد بطل المسابقة والفرق الهابطة.

موعد مباراة الزمالك وإنبي

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في لقاء يختتم منافسات المرحلة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شاشة أون سبورت، حيث يسبق اللقاء استوديو تحليلي يضم مجموعة من نجوم الكرة المصرية لتحليل أحداث المواجهة المرتقبة.