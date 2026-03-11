قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فينيسيوس مهاجمًا.. تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا
في ليلة 22 رمضان.. آلاف المصلين يحيون التراويح بالقراءات المتواترة في الجامع الأزهر
بايرن ميونخ يفتقد خدمات «ديفيس وموسيالا وأوربيج».. لهذا السبب
الرئيس الإيراني: السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو الاعتراف بالحقوق المشروعة لإيران
القيادة المركزية الأمريكية: إيران لم تسقط أي مقاتلة أمريكية
قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات
دوي صافرات الإنذار وسط إسرائيل وفي القدس والضفة الغربية بعد موجة صواريخ إيرانية
روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على إيران
رحيل قارئ شطورة.. وفاة الشيخ عبدالبديع عباس بعد 70 عاما في خدمة القرآن بسوهاج
خالد الجندي: الرأي الآخر ليس خطرًا.. وسليمان علمنا أن الرزق الحقيقي هو التوفيق للعمل الصالح
1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟
الصحة العالمية: 18 هجوما على مرافق صحية في إيران منذ بدء الحرب
فن وثقافة

مسلسل فن الحرب الحلقة 22.. ريم مصطفى تحاول التخلص من شيري عادل

مسلسل فن الحرب
مسلسل فن الحرب

شهد مسلسل فن الحرب الحلقة 22 تطورات مثيرة فى الأحداث، حيث بدأت الحلقة باعتراف حاسم من ماجد لزياد “يوسف الشريف، إذ كشف له حقيقة مشاعر مي ”شيري عادل"، مؤكدًا أنها أحبته بصدق، وأن تعاونها السابق مع ياسمين النشرتي "ريم مصطفى بث لم يكن خيانة بقدر ما كان محاولة معقدة انتهت بتضحيتها وتعريض حياتها للخطر من أجل استعادة ثقته. 

في المقابل، لم تتراجع ياسمين عن مخططاتها، فقررت التخلص من مي داخل المستشفى لضمان صمتها إلى الأبد، ومنع أي تهديد قد يكشف أسرارها. لكن زياد كان لها بالمرصاد، إذ أعد خطة ذكية تقوم على إيهام ياسمين بوفاة مي، ليُخرجها من دائرة الاستهداف ويحميها من بطشها.

ومع انشغال ياسمين بما تظنه نهاية لخصمتها، بدأ زياد والفريق التحرك نحو خطوة أكثر جرأة، مستهدفين هذه المرة زوجها سليمان النشار. اعتمدت الخطة على استدراجه إلى اجتماع مع أحد تجار المخدرات وتسجيل اللقاء سرًا، تمهيدًا لمساومته واستخدام التسجيل كورقة ضغط تقلب الطاولة على ياسمين.

أبطال مسلسل فن الحرب 

يشارك في بطولة المسلسل، كل من: شيري عادل، ريم مصطفى، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد عبد التواب.

وسبق أن تحدث المؤلف عمرو سمير عاطف، عن تعاونه الجديد مع الفنان يوسف الشريف في مسلسل “فن الحرب” الذي يشارك في ماراثون دراما رمضان 2026.

وقال عمرو سمير عاطف، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إنه سعيد بتجديد التعاون مع الفنان يوسف الشريف، مؤكدا أن الدور سيكون جديدا ومختلفا عما قدماه معا في أعمال سابقة.

وعن طبيعة العمل؛ قال عمرو سمير فرج، إن المسلسل عبارة عن دراما اجتماعية، بها العديد من الأحداث الشيقة المقرر أن تنال إعجاب الجمهور.

وتعاون المؤلف عمرو سمير مع الفنان يوسف الشريف سابقا في العديد من الأعمال، وحققا نجاحا كبيرا، ومن أبرزها،: “رقم مجهول، الصياد، لعبة إبليس، كفر دلهاب، النهاية".

أحدث أعمال يوسف الشريف

يمثل مسلسل “فن الحرب”، عودة للفنان يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات عن الدراما، بعد مسلسله “كوفيد 25”، الذي شارك في ماراثون رمضان 2021، وشاركه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد”، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.

