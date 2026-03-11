قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فينيسيوس مهاجمًا.. تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا
في ليلة 22 رمضان.. آلاف المصلين يحيون التراويح بالقراءات المتواترة في الجامع الأزهر
بايرن ميونخ يفتقد خدمات «ديفيس وموسيالا وأوربيج».. لهذا السبب
الرئيس الإيراني: السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو الاعتراف بالحقوق المشروعة لإيران
القيادة المركزية الأمريكية: إيران لم تسقط أي مقاتلة أمريكية
قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات
دوي صافرات الإنذار وسط إسرائيل وفي القدس والضفة الغربية بعد موجة صواريخ إيرانية
روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على إيران
رحيل قارئ شطورة.. وفاة الشيخ عبدالبديع عباس بعد 70 عاما في خدمة القرآن بسوهاج
خالد الجندي: الرأي الآخر ليس خطرًا.. وسليمان علمنا أن الرزق الحقيقي هو التوفيق للعمل الصالح
1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟
الصحة العالمية: 18 هجوما على مرافق صحية في إيران منذ بدء الحرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

أحمد تركي: لا يحق شرعاً أو قانوناً نهر المفطرين في رمضان

الشيخ أحمد تركي
الشيخ أحمد تركي
عبد الرحمن محمد

أكد الشيخ أحمد تركي، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أنه لا يحق لأي فرد، من الناحيتين الشرعية والقانونية، أن ينهر من يأكل أو يشرب في نهار شهر رمضان المبارك، مشدداً على أن التطفل على ظروف الآخرين أو دياناتهم ليس من شيم الإسلام.
وأوضح تركي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن محاولة البعض تنصيب أنفسهم "حراساً" على قيم وأخلاق المجتمع وسلوكيات الأفراد في الشارع هو مسلك غير صحيح، مشيراً إلى أن الواجب على المسلم هو التعامل مع الجميع بالأخلاق الحسنة فقط، دون التدخل في شؤونهم الخاصة.

وأشار أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ إلى وجود أدلة كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، تكشف "زيغ" وخطأ من يسلكون مسلك العنف أو النهر مع المفطرين، مؤكداً أن التدين الحقيقي يكمن في الأدب والرفق، وليس في ملاحقة الناس أو سؤالهم عن أعذارهم المرضية أو معتقداتهم الدينية.
 

وأضاف أن الإسلام دين يحترم الخصوصية ويقدر الأعذار، وأن العلاقة بين العبد وربه هي علاقة مباشرة لا تحتاج إلى وسطاء أو رقباء من البشر في الأماكن العامة، داعياً إلى ضرورة إعلاء قيم التعايش وقبول الآخر واحترام الحرية الشخصية المنضبطة بالقانون.


حكم من أفطر متعمدا في نهار رمضان 

أكد الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تعمد الإفطار في نهار رمضان كبيرة من الكبائر، مستدلًا بقول الله تعالى: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه"، موضحًا أن صيام رمضان فرض قطعي على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح، ولا يجوز التقصير فيه.  

خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، "من أفطر متعمدًا بالأكل أو الشرب أو غير ذلك دون عذر شرعي، فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، ويجب عليه أمران: أولًا، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والندم على ما فعل، والعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى، ثانيًا، قضاء الأيام التي أفطرها، فالقضاء واجب ولا يجزئ عنه الإطعام أو أي شيء آخر ما دام الشخص قادرًا على الصيام".  

وتابع: "إذا كان الشخص مريضًا مرضًا مزمنًا يمنعه من الصيام نهائيًا، فعليه إخراج فدية عن كل يوم أفطره، أما إذا كان الفطر قد وقع بالجماع، فبالإضافة إلى التوبة والقضاء، تجب عليه الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينًا".  

 

أحمد تركي مجلس الشيوخ الإفطار في رمضان الفتوى الشرعية أخلاق الإسلام حرية العقيدة

