دعاء ليلة القدر.. كلمات مأثورة عن النبي رددها يوميا

دعاء ليلة القدر.. دخلت العشر الأواخر من رمضان ليلتها الثانية، ليلة الثاني والعشرين من الشهر الفضيل، ومعها يتصاعد سباق الطاعات بين المسلمين الذين يشدون المآزر لاغتنام ما تبقى من نفحات مباركة، وفي مقدمتها ليلة القدر التي وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها "خير من ألف شهر".

ومع انقضاء أولى الليالي الوترية، يزداد الشغف والبحث عبر محركات الإنترنت عن الصيغ المستجابة لدعاء هذه الليلة العظيمة، أملاً في نيل العفو والمغفرة وتغيير الأقدار إلى أحسنها.

وتعتبر هذه الليالي العشر هي المضمار الأخير والفرصة الأثمن للتقرب إلى الخالق، حيث تتنزل الملائكة بالرحمات والسكينة، مما يجعل التضرع والدعاء وقيام الليل وقراءة القرآن هي الشغل الشاغل للمؤمنين في هذه الأوقات الفاضلة. وقد ترك لنا النبي ﷺ ميراثاً عظيماً من الأدعية المأثورة، أبرزها دعاء لا يتجاوز 7 كلمات، لكنه يختصر كل معاني الرجاء في كرم الله وتجاوزه عن السيئات.



دعاء ليلة القدر

لقد أرشدنا النبي المصطفى ﷺ إلى أقصر الطرق لنيل رضا الله في هذه الليلة، حين سألته السيدة عائشة رضي الله عنها: "يا رسول الله، أرأيتَ إن وافقتُ ليلة القدر ما أدعو؟"، فعلمها دعاءً جامعاً يتكون من سبع كلمات فقط لكنه يحمل معاني العفو الشامل: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي".



ويؤكد العلماء أن هذا الدعاء هو "مفتاح القبول"، فإذا عفا الله عن العبد، فُتحت له أبواب الرزق، وصَلُح حاله في الدنيا والآخرة، واطمأن قلبه بسكينة الإيمان.

واغتنام العشر الأواخر

لا يقتصر الاجتهاد في هذه الليالي على الدعاء فحسب، بل يمتد ليشمل قيام الليل، وتلاوة القرآن، والصدقة، والتضرع إلى الخالق بقلب خاشع.

فليلة القدر هي الموعد السنوي لتجديد العهد مع الله، والبحث عن السكينة وسط ضجيج الحياة، طمعاً في أن يكتبنا الله من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم.

دعاء ليلة القدر مستجاب

(رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ).

(رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).

(رَبِّ إِنّي أَعوذُ بِكَ أَن أَسأَلَكَ ما لَيسَ لي بِهِ عِلمٌ وَإِلّا تَغفِر لي وَتَرحَمني أَكُن مِنَ الخاسِرينَ).

(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ).

(رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ).

أجمل أدعية ليلة القدر

(اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي).

(اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ).

(اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا).

(اللهمَّ اقسمْ لنا من خشيتِك ما يحولُ بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتِك ما تبلغُنا به جنتَك، ومن اليقينِ ما يهونُ علينا مصيباتِ الدنيا، ومتعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا، واجعلْ ثأرنا على منْ ظلمَنا، وانصرْنا على منْ عادانا، ولا تجعلْ مصيبَتنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا تسلطْ علينا منْ لا يرحمُنا).

(اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ).

(رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ).



علامات ليلة القدر

1- تكون فيها السماء صافية وخالية من النجوم والشهب.

2- ليلة لا حارة ولا باردة.

3- يكون القمر فيها كمثل شق جفنه أي يكون القمر مثل نصف الطبق.

4- شمسها تطلع بلا شعاع لها.

5- قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة وانشراح الصدر فيها أكثر من غيرها.

6- الرياح تكون ساكنة.

7- كثرة عدد الملائكة فيها، وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله قال في ليلة القدر: «وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى».